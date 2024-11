Pablo Moyano renunció como secretario general de la CGT

Milei publicó una columna en The Economist y prometió "equilibrio fiscal estricto" para 2025

A través de una escueta nota, de apenas tres líneas, el sindicalista comunicó su decisión: "Me dirijo a ustedes ya que he tomado la decisión de renunciar a mi cargo como Co-Secretario General de la Confederación General de Trabajo, al no coincidir con las decisiones tomadas por la llamada 'mesa chica'".