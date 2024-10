Pablo Moyano aseguró que la UTA tendrá sus razones para no sumarse al paro del 30 de octubre y que será "juzgada por sus trabajadores"

El cotitular de la CGT y secretario adjunto de Camioneros cruzó a los dirigentes de la Unión Tranviarios Automotor por no adherirse a la medida de fuerza pactada para el próximo miércoles. Aseguró que será "muy importante" y confirmó que también formarán parte otras organizaciones sindicales.

El cotitular de la Confederación General de los Trabajadores (CGT ) Pablo Moyano aseguró este sábado que la Unión Tranviarios Automotor tendrá sus razones para no sumarse al paro de transporte convocado para el 30 de octubre y será “ juzgada por sus trabajadores ”. Acerca de la medida de fuerza explicó que será “muy importante” y confirmó que también formarán parte otras organizaciones sindicales.

“Se ha decidido que el 30 de octubre en todas las modalidades de transporte se lleve adelante un paro general, hablo de los trenes, subtes, puertos, aeronáuticos, camioneros. Todas las modalidad de transporte se han adherido. Se ha informado que la UTA creo que no para. Tendrán sus razones, los juzgará la historia porque no creo que los compañeros colectiveros estén viviendo otro mundo ¿no?”, señaló en un primer momento Moyano en una entrevista por Radio 10.

Para luego detallar que pese a la decisión de la cúpula dirigencial de la UTA, “muchas lineas de colectivos está llamando para adherirse al paro. Creo que va ser muy importante”. De todas maneras, insistió en que "lo importante son los que paramos, los que no paran bueno los juzgará la historia o los juzgarán sus trabajadores”.

Sobre este punto, el dirigente gremial espera que el Gobierno “tome nota que una gran sector de la población que la está pasando mal” y la medida de fuerza “es una forma de hacer sentir eso”.

Pablo Moyano Para Pablo Moyano, "lo importante somos los que estamos en la calle y confrontamos contra el modelo económico”.

“En este paro nacional del transporte se están adhiriendo otras organizaciones sindicales que están en conflicto como son los gremios universitarios, ATE, los compañeros y compañeras de la AFIP, Aduana, centros de estudiantes van a llevar distintas modalidades de protesta el día 30, los movimientos sociales van a realizar ollas populares”, reveló.

El rol de la CGT y la posibilidad de un paro nacional

El gremialista explicó en Radio 10 que en la Confederación General de los Trabajadores hay debate y divisiones “como en todos lados”. “Hay compañeros que creen que hay que dialogar con el Gobierno y hay otro sector, que somos nosotros, que creemos que hay que confrontar”, analizó.

Y acerca de un eventual paro nacional a futuro Moyano reveló que "después del 30 nos juntaremos y debatiremos sobre que pasa. Yo creo que más allá de noviembre no tiene que pasar, tiene que haber un gran paro nacional".

"No pueden los dirigentes mirar para otro lado cuando hay tres mil despidos en AFIP, le cagaron 10 mil pesos a los jubilados, cuando no hay presupuesto para los universitarios, los trabajadores vuelven a pagar ganancias. Hay un montón de factores que es necesario que haya un debate en la CGT y se lleve un jornada de protesta para noviembre. Lo principal es que el miércoles tiene que ser una jornada muy fuerte donde el gobierno y los empresarios vean que con este modelo económico no se puede seguir adelante", analizó el dirigente.

“Yo no quiero poner fecha de nada. Primero hay que garantizar lo del miércoles y después se verá. Yo no voy a poner fecha ni presionar a ningún compañero. Si creo que el contexto del día a día te lleva a la confrontación total. No creo que hay mucho para discutir o dialogar con el gobierno”, concluyó.