Pablo Moyano destacó que hubo un "100% de adhesión al paro" y advirtió: "Esto no se va a terminar hoy"

"No hay actividad aeronáutica, no circulan las embarcaciones, los trenes parados, los subtes, camioneros, los colectivos van con muy poca gente, circulan pocos taxis... Creo que la gente, más allá de que sabemos que es una cagada perder un día de laburo, ha priorizado no ir a trabajar", analizó Moyano.

"Todo el sector hoy ha dado un mensaje al gobierno de que no va a entregar la soberanía de las distintas modalidades", agregó. Y apuntó contra los gremios que no adhirieron a la medida de fuerza, como la UTA: "Será que están bien, serán felices con este modelo económico. Hoy estamos defendiendo la soberanía del transporte nacional en todas sus modalidades.

Además, aseguró que van a pedir "una reunión del consejo directivo de la CGT", ya que "no se puede mirar para otro lado cuando han despedido a mas de tres mil compañeros y compañeras de la AFIP y Aduana". "La CGT ha sido orgánicamente llamada a distintas reuniones con Caputo, Francos y Cordero. Yo no he asistido ni voy a asistir a ninguna reunión. Para sacarme una foto y quedar como un boludo, prefiero no ir", sostuvo.