Pablo Moyano: "Los empresarios nos van a tener que pagar por las buenas o por las malas"

El secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano , advirtió en el marco del conflicto salarial con el sector empresarial que "los empresarios nos van a tener que pagar por las buenas o por las malas". Fue luego de que alertara que desde el gremio realizarán un paro este lunes en caso de que si los sueldos no se actualizan con los aumentos acordados.

En tanto, se refirió a la posibilidad de que Camioneros realice una medida de fuerza. "Resolvimos un congreso nacional para el jueves de Camioneros donde participarán más de 20.000 compañeros. Ahí decidiremos la medida. Pediremos un paro de 48 horas del gremio. Hay una presión del Gobierno a las empresas para que no se pague el aumento", enfatizó en el programa de C5N.

En tal sentido, marcó que el jueves también se reunirán las autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT), en la que se desempeña como cosecretario, para determinar los pasos a seguir tras las decisiones del Gobierno: "El sindicalismo está unido. Muchos dirigentes estamos evaluando la posibilidad de llamar a un paro general de 24 horas. Están dadas todas las condiciones para que se llame a esa medida de fuerza".

También advirtió sobre los pronósticos que realizan los economistas sobre los próximos meses del país. "Están dando un panorama de recesión, con aniquilación de las pymes y la no renovación de contratos. Serán meses conflictivos. No me voy a bancar cómo siguen tomando medidas contra el pueblo argentino. Se busca avanzar contra los derechos. Quieren que cada empresa discuta sus paritarias y eso es imposible", aseveró.

Por último, apuntó hacia las consecuencias de las medidas de la administración de La Libertad Avanza sobre la población. "Se ve a Milei haciéndose el guapo y si fuese tan guapo, le tiene que poner el impuesto a las grandes fortunas o el impuesto a las mineras. Es más fácil que el ajuste lo paguen los laburantes. Las medidas del Gobierno siempre son en contra de los trabajadores", marcó.

La chance de un paro de colectivos este lunes en el AMBA

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió este miércoles que, en caso de no llegar a un acuerdo salarial con la Secretaría de Transporte, este lunes 8 de abril podría haber un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Desde el gremio que nuclea a los trabajadores del transporte público declararon estar "en estado de alerta" ya que hasta el momento las cámaras empresarias rechazaron el reclamo del sindicato.

En esta línea, fuentes de la UTA indicaron a C5N que "este lunes tendrán que pagar las empresas y tendremos una reunión con ellas. Después sabremos si tomaremos medidas por el reclamo salarial".

Por lo pronto, la línea 60 de colectivos se declaró en estado de asamblea permanente a partir de este lunes a las 10 por "el incumplimiento del pago salarial con el aumento firmado y homologado entre el sindicato, las cámaras empresariales y el Gobierno".