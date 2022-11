Pablo Avelluto contra Maradona: "Fue siempre repudiable y vergonzoso"

"El kirchnerismo maradoniano. Se destraba un nuevo nivel de idiotez política en la Argentina. A excepción de su condición de futbolista excepcional todo lo que vino de Maradona fue siempre repudiable y vergonzoso. Que lo tomen de emblema muestra la calaña moral de esta gente", lanzó en su cuenta de Twitter al ver la situación.

La figura de Pelusa pudo verse durante el encuentro, primero plasmada en una bandera, y luego inclusive, la misma vicepresidenta subió una foto en donde capturó el estandarte entre la multitud. Al mismo tiempo, musicalizaron el evento con con la canción Live is life, un tema asociado al futbolista en el que aparece viejas declaraciones suyas apoyando a la exmandataria y actual vice.

maradona avelluto.png

Esta no es la primera vez que desde la oposición busca asociar a Maradona con la militancia de Néstor y Cristina Kirchner, adjudicándole un aspecto negativo.

Por ejemplo, el expresidente Mauricio Macri hace un tiempo atrás declaró que "el peronismo ha sido cooptado por la irracionalidad" de Cristina y utilizó un paralelismo para su relación con Diego Maradona. "Tuve que hacer algo durísimo, porque también era mi ídolo, que fue sacar a Diego Maradona de Boca. Ahí se construyó".

La mala relación entre Diego Maradona y Mauricio Macri

Maradona dio a conocer su pésimo vínculo con Macri, cuando el exdirector de Boca Jr aseguró que "para poder lograr lo que soñaba cuando había llegado al club. "tenía que construir un puente entre toda esa vehemencia y pasión y una cierta racionalidad. Sin reglas un club tampoco puede funcionar. Para eso tuve que hacer algo durísimo, durísimo porque también era mi ídolo, el de todos los argentinos, que fue sacar a Diego Maradona de Boca. Y ahí se construyó".

Eso no fue bien recibido por ´El Diez´quien en ese momento salió a responderle también por las redes sociales. "A vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y no le hice mal a nadie", le respondió Diego.

Y con firmeza sostuvo: “Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de todos. Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos".

“Por más bombas de humo que tires, vos sabés que tus decisiones le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos. Hacete cargo”, concluyó Maradona