23 de junio de 2026 Inicio
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Otra señal de Patricia Bullrich: se ausentó de la reunión convocada por Manuel Adorni con senadores de LLA

Desde el entorno de la presidenta del bloque se encargaron de aclarar que "no es un faltazo" ya que "se reúne todo el tiempo" con el jefe de Gabinete. El desplante se da en medio del pedido de interpelación de la oposición en la Cámara Alta, que podría quedar firme en la sesión convocada para el próximo jueves.

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Bullrich volvió a despegarse de Adorni y sigue evitando la foto con el jefe de Gabinete.

Bullrich volvió a despegarse de Adorni y sigue evitando la foto con el jefe de Gabinete.

La titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, se ausentó de la reunión convocada por Manuel Adorni con senadores del oficialismo de este martes, en lo que podría interpretarse como una nueva señal de distanciamiento del jefe de Gabinete en el marco de la interna del Gobierno.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete.
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Desde el entorno de la exministra de Seguridad, en tanto, se encargaron de aclarar a C5N.com que "no es un faltazo" ya que "se reúne todo el tiempo" con Adorni. El desplante se da en medio del pedido de interpelación de la oposición en la Cámara Alta, que podría quedar firme en la sesión convocada para el próximo jueves.

El jefe de Gabinete convocó a los senadores de LLA a una serie de reuniones en la Casa Rosada, para este martes, divididas en tres tandas: a las 11, a las 13.30 y a las 16.

La fragmentación de los encuentros respondió tanto a cuestiones operativas como a la necesidad de mantener conversaciones más reservadas con los legisladores oficialistas en la antesala de una semana clave para su futuro político.

Los senadores de LLA que no acuden a la convocatoria de Manuel Adorni

Además de Bullrich, otros legisladores oficialistas no acudieron al llamado del jefe de Gabinete. Luis Juez, por caos, tenía "asuntos en Córdoba"; Francisco Paoltroni está en Estados Unidos, aunque no fue para el Mundial 2026; y Emilia Orozco se encuentra en Colombia.

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