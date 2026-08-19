19 de agosto de 2026 Inicio
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La cara lo vende: la foto oficial del Atlético de Madrid que convirtió a Julián Álvarez en meme

La nueva fotografía oficial de la Araña en el club español disparó una catarata de memes y los hinchas lo compararon con una foto carcelaria en medio de su frustrado pase al Barcelona. El antes y el después del delantero generó risas y todo tipo de comparaciones.

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El antes y el después de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid.

El antes y el después de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid.

Julián Álvarez volvió a quedar en el centro de la escena por una foto oficial del Atlético de Madrid que parecía más una ficha policial que una presentación oficial. El club español difundió las imágenes institucionales de la temporada y la de la Araña se volvió viral debido al semblante del jugador que cambió de un año a otro.

Según El Chiringuito, Barcelona podría apuntar a Gyokeres ante la demora en la llegada de Julián Álvarez.
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Con cara seria, marcada por una pretemporada solitaria y el golpe de no cumplir su “sueño” de pasar al Barcelona, alimentó la catarata de memes en redes sociales. Así, entre mercado de pases, entrenamientos en solitario y humor, Álvarez terminó siendo protagonista de la noticia más comentada del club.

En cuanto a su presente en el club, el técnico Cholo Simeone bajó línea clara sobre la situación de Julián: “El dueño del club habló tajantemente”, dijo, cerrando cualquier debate sobre su salida al Barcelona. El entrenador argentino explicó que el delantero no estará en el amistoso ante Málaga porque lo están cuidando físicamente y también en lo personal. “Cuidamos a la persona y al jugador”, remarcó.

Además, definió a la Araña como un “chico extraordinario” y respaldó la postura de la dirigencia. En tono firme y futbolero, Simeone dio por terminada la novela: Álvarez sigue en el Atlético.

Los mejores memes de Julián Álvarez

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