Nuevos gestos de acercamiento del radicalismo a Sergio Massa: "Que no nos caiga un loco encima"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, tuvo este miércoles un nuevo gesto de acercamiento al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa , al pronunciarse este jueves por "seguir implementando la política turística" que viene desarrollando el Ministerio de Turismo y Deportes, el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), y los operadores turísticos. "Que no se nos caiga un loco encima" , expresó, en relación al postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei .

"Argentina no tiene techo para el desarrollo turístico, así que hay que apostar a lo que vienen haciendo el ministro Matías Lammens, Inprotur, los operadores turísticos, que no han hecho diferencia entre gobernadores de un signo u otro. Espero que podamos seguir implementando esta política y que no nos caiga un loco encima", manifestó, al recibir un reconocimiento durante la entrega de los premios Bitácora por impulsar el desarrollo del sector turístico por medio de grandes productos, como el Tren Turístico y Solar de la Quebrada, que comenzará a funcionar a partir del primero de febrero de 2024.