Nuevos audios de Sabag Montiel, sobre el atentado a Cristina Kirchner: "Nadie me dio nada"

"No, es mentira. Nadie me dio nada" , respondió el detenido ante la consulta de si le efectuaron un pago por el intento de magnicidio contra la exmandataria en la puerta de su casa. Y remarcó que no está vinculado con el grupo Revolución Federal: "Un sicario, supuestamente, si es pagado por alguien no va a ser pagado por dos nenes que van y le rayan el auto a Macri, a Massa o ponen unas bolsas mortuorias ".

Durante la charla con la producción de C5N, Sabag Montiel buscó victimizarse y aclarar que Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, sindicado como el líder de la banda de Los Copitos, no tienen vinculación con el hecho:"Ya saben la verdad y es que nos quieren hacer desaparecer a ella y a mí. Me tienen secuestrado hace siete meses. No me viene a ver nadie, no estoy con nadie. Están mintiendo y le plantaron un arma a este Carrizo para hacerlo desaparecer".

El joven, que le escribió una carta al fiscal Diego Luciani que acusó a CFK en la causa de Vialidad, aprovechó la comunicación telefónica con Minuto Uno para marcar que le sustrajeron pertenencias durante los procedimientos en su casa de San Martín: "Dejaron como que yo soy un pobre, como que no tengo nada y me robaron en el allanamiento todos mis instrumentos musicales, que salen más de 100 millones de pesos. También levantaron mis tres autos de la calle".