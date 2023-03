La confesión de Sabag Montiel sobre el atentado a Cristina: "Tiré el gatillo y no salió"

Fernando Sabag Montiel , el hombre que intentó matar a la vicepresidenta Cristina Kirchner , habló en exclusiva con C5N sobre el hecho que conmovió al país. "Tiré el gatillo y no salió" , expresó en diálogo con Minuto Uno desde la cárcel, donde se encuentra tras el hecho.

A través de una comunicación telefónica con la producción del programa de Gustavo Sylvestre, Sabag Montiel no mostró compungido: "No me arrepiento". Enseguida, aclaró que el motivo que lo llevó a cometer semejante acto: "La quise matar por la situación del país".