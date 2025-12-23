24 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: sigue internada y con tratamiento antibiótico

Desde el Sanatorio Otamendi informaron que la expresidenta seguirá con medicación endovenosa y mantiene el drenaje peritoneal.

Por
Nuevo parte médico sobre la salud de Cristina: cuando le dan el alta a la expresidenta

Nuevo parte médico sobre la salud de Cristina: cuando le dan el alta a la expresidenta

Redes Sociales

El Sanatorio Otamendi publicó este martes un nuevo parte médico sobre la salud de la expresidenta Cristina Kirchner, luego de haber sido operada el sábado pasado por una apendicitis aguda con peritonitis localizada.

Cristina sigue internada y bajo tratamiento antibiótico.
Te puede interesar:

Nuevo parte médico de Cristina: pasará Navidad internada y bajo tratamiento antibiótico

El comunicado, que lleva la firma de la doctora Marisa Lanffanconi, informó que la paciente continua con tratamiento antibiótico endovenoso y mantiene el drenaje peritoneal.

La evolución de la dos veces presidenta continúa "dentro de parámetros esperables para el cuadro, afebril". Por último se informa que Cristina continuará internada hasta completar el tratamiento pertinente.

Parte 23 dic 2025

La militancia acompañó a Cristina en el Sanatorio Otamendi

El domingo pasado el Sanatorio Otamendi amaneció con fuerte presencia de militancia kirchnerista y seguridad. Tras la sorpresiva internación de la expresidenta Cristina Kirchner durante la jornada del sábado, el foco está puesto en su evolución postoperatoria y en los detalles del próximo parte médico, a la espera del alta.

La militancia se hizo presente de inmediato: además de permanecer frente al sanatorio durante toda la noche, durante las primeras horas de la mañana ya comenzaron a acercarse más personas y se espera que a lo largo de la jornada sean aún más.

De acuerdo con lo que contó la periodista Paula Avellaneda para C5N desde el lugar, el frente del hospital y alrededores se encuentran empapelados con mensajes de apoyo: "Cristina siempre con vos","La lealtad con lealtad se paga","Fuerza Cristina, te amamos" e incluso una bandera de grandes dimensiones con la consigna: "Nunca caminarás sola".

Además de la militancia, el lugar contó con una consigna de la Policía Federal y dos camionetas de la fuerza custodiando el ingreso para garantizar la seguridad en la zona.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cristina Kirchner fue intervenida quirúrgicamente por una apendicitis.

Nuevo parte médico sobre la salud de Cristina: "Sin fiebre ni complicaciones"

La exmandataria en el balcón de su departamento en el barrio porteño de Constitución.

Cristina continúa internada: no hubo parte médico, pero su entorno asegura que "está bien"

play

"Nunca caminarás sola": La militancia acompañó a Cristina en el Sanatorio Otamendi

Cristina fue atendida en su departamento y luego trasladada a la clínica.

Primer parte médico de Cristina: fue operada y se recupera sin complicaciones

play

Internaron a Cristina en el Sanatorio Otamendi: fue operada de apendicitis

Cristina aseguró que Milei no le encuentra el agujero al mate.

Cristina criticó el nuevo esquema cambiario: "Los dólares no salen por las orejas, sino para afuera del país"

Rating Cero

La mediática opinó sobre el mercado de pases futbolístico en redes.

"Tal vez su mujer...": Moria Casán opinó sobre Mauro Icardi y fue picante con la China Suárez

La modelo y el bebé ya se encuentran en su hogar para celebrar la Nochebuena.
play

El mejor regalo de Navidad: le dieron el alta a Isidro, el bebé de Rocío Marengo

Maeng Se-na es una talentosa abogada, llena de determinación y con una habilidad incomparable. 
play

Cuál es la trama de Mi ídolo, el nuevo dorama de Netflix que ya está entre lo más visto

El rodaje de la tercera temporada de “El niñero”, que cuenta nuevamente con la producción de La Granja TV Narrative, comenzó el 25 de abril de 2025 en una hacienda ubicada en el municipio de Ahualulco de Mercado.
play

Lo nuevo en Netflix: El niñero llega con su tercera temporada y ya es de lo más visto en la plataforma

Los rumores de embarazo y las fotos virales rodearon a la pareja de famosos.

¿Zendaya y Tom Holland serán padres? El detalle en unas fotos que ilusiona a los fanáticos

La conductora rompió el silencio sobre la separación de una pareja que involucra a un familiar.
play

Bombazo: Moria Casán anunció una separación antes de Nochebuena

últimas noticias

Para el gobierno de Javier Milei es fundamental la aprobación del Presupuesto 2026.

Milei celebra la Navidad en Olivos mientras espera que se apruebe el Presupuesto

Hace 11 minutos
Cómo será el cronograma de servicios públicos para el 24 y 25 de diciembre: bancos, comercios y transporte

Cronograma de servicios públicos para Navidad: cómo funcionan los bancos, comercios y transporte público

Hace 24 minutos
La mediática opinó sobre el mercado de pases futbolístico en redes.

"Tal vez su mujer...": Moria Casán opinó sobre Mauro Icardi y fue picante con la China Suárez

Hace 32 minutos
Chequea la cuenta regresiva para Navidad.

Cuenta regresiva de Navidad en VIVO: dónde verla y cómo seguir el minuto a minuto

Hace 38 minutos
play

La Ciudad reforzó los controles de alcoholemia por Nochebuena

Hace 57 minutos