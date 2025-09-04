"No me rompan las bolas con eso": José Luis Espert evitó responder sobre su vínculo con Spagnuolo El candidato a diputado de La Libertad Avanza negó tener una amistad con el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, a pesar de que hay varias fotos en las que se los ve juntos y abrazados. "Es parte de la campaña sucia de kirchnerismo", aseguró. Por







Espert y Spagnuolo comiendo juntos.

El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, estalló este jueves al ser consultado sobre su vínculo con Diego Spagnuolo, el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que está siendo investigado por las presuntas coimas en el organismo, y le pidió al periodista Jonatan Viale que no lo "jodiera" con el tema: "No me rompan las bolas con eso".

Durante una entrevista en Radio Rivadavia, Espert se mostró visiblemente molesto por la insistencia sobre su relación con Spagnuolo. "Yo sé lo que buscan. Como hay algo raro detrás de Spagnuolo, hay algo raro detrás de Espert. (...) Me van a operar y con muchas otras cosas. Y que vengan y que operen, que hagan las campañas sucias las que quieran", sentenció.

El diputado negó rotundamente tener una amistad actual con el exfuncionario. "Yo tuve relación con Spagnuolo hasta hace cinco años, 2021, más o menos. Después nunca más. ¿Cómo voy a saber de eso?", se defendió.

Espert solo admitió un contacto reciente, pero aseguró que fue en un rol puramente institucional. "Tuve una reunión vinculada con el ANDIS, pero por cuestiones presupuestarias, porque yo soy el presidente de la Comisión de Presupuestos de Hacienda" y debía evaluar el costo fiscal de un proyecto de ley sobre discapacidad.