22 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Nancy Pazos apuntó contra Javier Milei en los Martín Fierro de Radio: "Es el peor momento de la democracia"

La conductora recibió el galardón al Mejor Programa de Interés General en AM por su ciclo El Amor es más Fuerte en Radio 10. En un duro discurso, aseguró que "el periodismo es antagónico a lo que quiere el Presidente" y sentenció: "Milei me avergüenza".

Por
Nancy Pazos cruzó al Gobierno por coartar la libertad de expresión.

Nancy Pazos cruzó al Gobierno por "coartar" la libertad de expresión.

Nancy Pazos ganó el Martín Fierro de Radio al Mejor Programa de Interés General en AM por El Amor es más Fuerte, el ciclo que conduce en Radio 10, y recibió el galardón con un duro discurso en el que cruzó al gobierno de Javier Milei por reprimir a periodistas y coartar la libertad de prensa. "El periodismo es antagónico a lo que quiere el Presidente", afirmó.

Te puede interesar:

Nancy Pazos destrozó el relato económico de Milei: "Gana en el Congreso y pierde en la góndola"

Tras agradecer la distinción junto a su equipo, Pazos señaló que este "es el peor momento para los momentos y para nosotros como profesión periodística". En ese sentido, lamentó que "el Gobierno que tenemos deja mucho que desear" y que la "libertad es para ellos, no para los que opinamos distinto", al mismo tiempo que "la vorágine nos ha llevado a estar divididos".

"Pero en algo estamos todos juntos; lo digo por la situación de precariedad que tiene nuestro gremio. Salir a la calle hoy a hacer periodismo, para todos nuestros colegas, es sentir que te pueden reprimir. En estos últimos años hemos tenido un montón de colegas que han sido agredidos por las fuerzas de represión del Gobierno", subrayó la conductora.

En la misma línea, hizo hincapié en "lo que percibimos y sentimos todo el tiempo como agresión por parte del poder". "El periodismo es antagónico a lo que quiere el Presidente de la Nación. Evidentemente es el peor momento de la democracia argentina y no me da vergüenza decirlo, porque es lo que pasa. Realmente Milei, en mi caso, me avergüenza. Y lo digo con todas las letras, y creo que no soy la única", sostuvo y cosechó aplausos del público.

"Es una lástima, porque Milei llegó como el emergente de algo genuino. La gente votó en él a alguien que le creía, y hoy nos representa de la peor manera dentro y fuera del país. Le agradezco, sí, obviamente, que haya frenado bastante la inflación. Ahora, como él mismo dice, la sábana es corta: le destapa los pies a los que menos tienen y le tapa a la cabeza a los más ricos", denunció.

Pazos cerró con una reflexión: "Eso es el gobierno de Milei y a nosotros nos representa de esta manera, coartando la libertad de prensa. Es un momento triste para todos, es un momento triste para el país, pero nosotros tenemos la responsabilidad de decir lo que estamos viendo, y me parece que estamos viendo todos cosas muy parecidas".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

José Luis Espert junto al empresario Fred Machado.

Fred Machado y el misterioso pago de u$s200 mil: qué dice la causa que más complica a Espert

Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

Bullrich subió la tensión con Milei y criticó la ayuda de Bessent: "No nos puede pasar"

play

La respuesta de Kicillof a Milei: "Un modelo económico calamitoso"

play

Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero

Javier Milei, sobre su reelección: Si esto fue fuerte, preparensé

La advertencia de Milei ante una eventual reelección: "Si esto fue fuerte, preparensé"

Hemos puesto la carta y la estamos jugando fuerte, expresó Milei.

El Gobierno asegura que va a "seguir presionando" al Reino Unido "hasta que devuelvan las Malvinas"

Rating Cero

El duro relato de Noe Vigliarolo a una semana de la muerte del exboxeador.

La polémica denuncia de la novia de la Roña Castro contra el entorno del exboxeador: "No es justo lo que me están haciendo"

La cantante sigue siendo noticia en medio de la interna familiar.

El mensaje de Tini Stoessel sobre su familia en su vuelta a los escenarios: el guiño para De Paul

La influencer presentó a su nueva pareja.

Coty Romero presentó a su nuevo novio: sorpresa por su perfil bajo

La reconocida chef sigue en el eje de la discusión. 

Crece el escándalo que salpica a Maru Botana en MasterChef: "Está amargadísima"

Luis ventura apuntó contra Damian Rojo.

Luis Ventura explotó contra las críticas a APTRA y apuntó sin filtro contra Damián Rojo: "Se cansó de sacar provecho"

El actor fue operado con éxito tras su grave accidente.

Se supo qué le encontraron los médicos a Fabián Gianola antes de operarlo tras ser atropellado

últimas noticias

El duro relato de Noe Vigliarolo a una semana de la muerte del exboxeador.

La polémica denuncia de la novia de la Roña Castro contra el entorno del exboxeador: "No es justo lo que me están haciendo"

Hace 4 minutos
La cantante sigue siendo noticia en medio de la interna familiar.

El mensaje de Tini Stoessel sobre su familia en su vuelta a los escenarios: el guiño para De Paul

Hace 23 minutos
Tras los alegatos finales, el Tribunal aún con confirmó cuándo será el veredicto y sentencias finales

Juicio por la muerte de Diego Maradona: la defensa de los enfermeros expone su estrategia final

Hace 25 minutos
La causa por la desaparición de la maestra rural el pasado 7 de octubre ya tiene cinco detenidos.

Quién es Ireneo Zarza, el capataz detenido por la desaparición de la docente Nanci Godoy

Hace 47 minutos
BTS durante su primer concierto en el Estadio Diego Armando Maradona en La Plata.

Detuvieron a un trapito prófugo por homicidio durante el primer concierto de BTS

Hace 53 minutos