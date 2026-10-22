Nancy Pazos apuntó contra Javier Milei en los Martín Fierro de Radio: "Es el peor momento de la democracia" La conductora recibió el galardón al Mejor Programa de Interés General en AM por su ciclo El Amor es más Fuerte en Radio 10. En un duro discurso, aseguró que "el periodismo es antagónico a lo que quiere el Presidente" y sentenció: "Milei me avergüenza". Por Agregar C5N en









Nancy Pazos cruzó al Gobierno por "coartar" la libertad de expresión.

Nancy Pazos ganó el Martín Fierro de Radio al Mejor Programa de Interés General en AM por El Amor es más Fuerte, el ciclo que conduce en Radio 10, y recibió el galardón con un duro discurso en el que cruzó al gobierno de Javier Milei por reprimir a periodistas y coartar la libertad de prensa. "El periodismo es antagónico a lo que quiere el Presidente", afirmó.

Tras agradecer la distinción junto a su equipo, Pazos señaló que este "es el peor momento para los momentos y para nosotros como profesión periodística". En ese sentido, lamentó que "el Gobierno que tenemos deja mucho que desear" y que la "libertad es para ellos, no para los que opinamos distinto", al mismo tiempo que "la vorágine nos ha llevado a estar divididos".

"Pero en algo estamos todos juntos; lo digo por la situación de precariedad que tiene nuestro gremio. Salir a la calle hoy a hacer periodismo, para todos nuestros colegas, es sentir que te pueden reprimir. En estos últimos años hemos tenido un montón de colegas que han sido agredidos por las fuerzas de represión del Gobierno", subrayó la conductora.

EL AMOR ES MÁS FUERTE, MEJOR PROGRAMA DE INTERÉS GENERAL EN AM



El programa conducido por @nancypazosok, ganador al Martín Fierro de Radio por Programa de Interés General en AM.



¡Felicitaciones, Nancy y equipo! pic.twitter.com/mDx3Oc7HEI — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) October 22, 2026 En la misma línea, hizo hincapié en "lo que percibimos y sentimos todo el tiempo como agresión por parte del poder". "El periodismo es antagónico a lo que quiere el Presidente de la Nación. Evidentemente es el peor momento de la democracia argentina y no me da vergüenza decirlo, porque es lo que pasa. Realmente Milei, en mi caso, me avergüenza. Y lo digo con todas las letras, y creo que no soy la única", sostuvo y cosechó aplausos del público.

"Es una lástima, porque Milei llegó como el emergente de algo genuino. La gente votó en él a alguien que le creía, y hoy nos representa de la peor manera dentro y fuera del país. Le agradezco, sí, obviamente, que haya frenado bastante la inflación. Ahora, como él mismo dice, la sábana es corta: le destapa los pies a los que menos tienen y le tapa a la cabeza a los más ricos", denunció.