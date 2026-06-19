Nancy Pazos cruzó a Javier Milei: "El primer ladrón de éxitos y de la propiedad ajena sos vos"

La conductora, en su editorial de los viernes por C5N, se refirió a los principales temas que marcaron agenda durante la última semana y advirtió que "mientras nos tenía entretenidos con otras cosas, el Gobierno nacional adjudicó la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay".

Como cada viernes, la periodista y analista política Nancy Pazos realizó su editorial en la que expresó su descontento con los ataques contra Florencia Peña y aseguró que usaron el tema para "hacer mermelada" mientras se concretaba la licitación sobre la Hidrovía, que atenta contra la soberanía argentina, y Manuel Adorni permanece en su cargo a pesar de los avances en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

En el comienzo de su programa Inteligencia Artesanal por la pantalla de C5N, la conductora apuntó fuerte contra el presidente Javier Milei, pero también arremetió contra periodistas y militantes libertarios que aprovecharon un error para atacar sin escrúpulos a Florencia Peña. "Argentina es un país generoso. Tan generoso que vos, Javo, sos Presidente de la Nación y vos, Yanina Latorre, das clases de periodismo", lanzó.

En ese sentido, le hizo un pedido especial a la especialista en chimentos: "Yani, llamate al silencio, que la ética y el periodismo te quedan bastante grandes", subrayó y, enseguida, ironizó: "Sos un excelente producto televisivo".

Pazos recordó su rol como panelista en un programa en el que Peña la llamó para participar hace algunos años y afirmó que la actriz es muy comprometida con sus trabajos. Además, señaló a quienes salieron a opinar sobre la salud del padre de Lionel Messi antes de que la exconductora de Luzu lo hiciera.

"El primero en salir a contar públicamente que el papá de Messi estaba enfermo fuiste vos, Edu", arremetió también contra Feinmann, quien tuvo comentarios despectivos para Peña. Luego, remarcó que, antes de Florencia Peña, hubo dos personas que publicaron la noticia falsa sobre el supuesto fallecimiento de Jorge Messi.

La conductora advirtió que la primera persona en hacer circular la fake news sobre la salud del padre de Lionel Messi fue una referente libertaria, Evangelina Aranda, y otro que la compartió fue el periodista Gastón Lucero Suárez. "Cuando fuimos a chequear, ya estaba cerrada la cuenta", sostuvo la periodista sobre una de las cuentas en las que se compartieron otras versiones incorrectas sobre el padre del astro que pasaron desapercibidas para la crítica.

El audio de Florencia Peña a Nancy Pazos: "Celia me dijo que me quiere y que está todo bien"

"Fue un desastre. Yo le pifié, no tendría que haber dicho nada, pero creí que estábamos quedando poco empáticos y lo dije. Ya está, pedí disculpas. Me está pegando Milei, Tinelli, Feinmann, gente que ha hecho estas cosas o peores. Por suerte me escribió Celia, la mamá de Messi, que para nada creía que lo hubiera hecho con mala intención, que me quería un montón y que está todo bien. Se agarraron de esto e hicieron mermelada", expresó Florencia Peña en un audio enviado a Nancy Pazos.

"Celia tuvo la sensatez que no tuvieron los periodistas que hicieron 'mermelada' del tema", concluyó la conductora tras reproducir el audio de la actriz en vivo. "Hay que tener cierta sensatez y oficio", remarcó Pazos sobre el periodismo y se despegó de quienes "caranchean" con una profesión que ella ejerce hace 40 años.

La periodista analizó la asistencia de Javier Milei al acto en conmemoración de un nuevo 20 de junio, Día de la Bandera, celebración de la que en años anteriores no participó por su alejamiento de la vicepresidenta Victoria Villarruel. "¿Alguna vez te emocionaste con la celeste y blanca?", cuestionó Pazos, y acusó que el Presidente se irá a festejar el día de la independencia de Estados Unidos el próximo 4 de julio.

Los números de la motosierra de Javier Milei: todos en rojo

"Va a ir a Rosario a hacerse el patriota", comentó sobre la pérdida de soberanía de la Nación por las distintas normativas y políticas libertarias que atentan contra la autonomía argentina. "En menos de un año y medio de flexibilización del cepo se fugaron casi u$s60.000 millones", agregó Pazos sobre un análisis de Alfredo Zaiat, economista y periodista argentino.

"En mayo, el consumo per cápita de carne vacuna descendió a 47,5kg por año por habitante. El registro más bajo de los últimos 20 años", repasó el dato de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes. "5.300.000 personas registran mora en sus créditos, lo que se traduce en un 27% del total de deudores", sumó la periodista sobre un informe de Eco Go.

"En el conurbano el 77% de las familias resigna comer bien por falta de ingresos", remarcó un dato alarmante del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi), y, del mismo documento, agregó: "El 86% atraviesa estrés económico para llegar a fin de mes".

Entre otros números rojos, Pazos mostró que el consumo privado cayó por sexto mes consecutivo, según la Universidad de Palermo. En tanto, el centro de estudios de la UIA estima que la actividad industrial volvió a caer en mayo 5% interanual, mientras que la construcción mejoró, pero sigue un 23% por debajo del año 2022.

"La motosierra también mata", criticó la conductora y detalló que crecieron un 10% las muertes de personas mayores de 65 años. "No tendrá algo que ver que ni bien llegaste le sacaste los remedios gratuitos a los jubilados", preguntó Nancy Pazos y desafió públicamente a Javier Milei.