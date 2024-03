Myriam Bregman ridiculizó a Luis Labraña: "Encontraron al único que sabe todo"

En tal sentido, en el móvil con el periodista Rafael García Palavecino desde la Plaza de Mayo, cargó contra una relación de Milei con Labraña. "Tuvieron que buscar por todo el país y encontraron a uno que es justo el que sabe todo, es justo el que inventó los 30 mil detenidos desaparecidos y es justo el que va a la Casa Rosada con Milei y nos explica cómo es la lucha por los derechos humanos", enfatizó.

Luego, marcó la importancia de llevar a cabo grandes movilizaciones: "Es una vergüenza y una provocación absoluta pero se respondió con la masividad de los actos y se responde así. No es la primera vez que lo intentan, porque ya lo habían intentado con el 2x1, los indultos y más atrás con la obediencia de vida del punto final. Siempre les ganamos".

En tanto, la excandidata presidencial cruzó a la vicepresidenta Victoria Villarruel por su vínculo con el genocida Miguel Etchecolatz. "Es un 24 de marzo muy particular no sólo porque la fórmula de gobierno está integrado directamente por negacionistas. Villarruel, mientras yo era la abogada de Jorge Julio López, estaba ya en contacto con Etchecolatz, quien la tenía en su agenda. Ella tiene una larga trayectoria en defensa de la impunidad", aseveró.

También, advirtió que parte del sector empresario formó parte de la organización de la última dictadura cívico-militar ya que marcó que "este es un gobierno directo de las grandes corporaciones, que hoy se están beneficiando con el plan económico de Milei. Cuando pelean por la impunidad, no lo hacen por la impunidad de algunos genocidas, sino que están por la impunidad de la clase empresaria que organizó el golpe, que se benefició con él".

Myriam Bregman, sobre el mega DNU: "Los diputados ya deberíamos estar sentados"

Por otro lado, después del rechazo del Senado al mega DNU del presidente Javier Milei, la diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad Myriam Bregman marcó que la Cámara Baja ya tendría que haber iniciado el tratamiento de su contenido. "Creo que ya deberíamos estar sentados", marcó.

"Esta Plaza demuestra que el pueblo está dispuesto a luchar. Si la dirigencia no se quiere enfrentar a Milei y tiene especulaciones, no es lo que se ve en la calle. Recorrí las movilizaciones y me preguntan qué hacemos", agregó.