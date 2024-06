Myriam Bregman: "Diputados no debe dar quórum a la Ley Bases"

En este contexto, objetó a la oposición por brindarle herramientas a Milei y no tener presencias en las calles, mientras instó a Diputados a no dar quórum a la Ley Bases tras denunciar que hubo favores que pueden configuran hechos de corrupción. Ante este escenario, convocó a la construcción de una alternativa política "que muestre un programa totalmente distinto". "O pensamos una alternativa que cambie de raíz esta situación o no hay salida", sentenció.

Periodista: ¿Cuál es el balance de los seis meses de gobierno de Javier Milei?

Myriam Bregman: Muy malo, pero esperable. Todos los experimentos neoliberales-conservadores como el de Javier Milei llevan a este tipo de resultados. Él intentó hacerlo en forma acelerada y estamos viendo cómo creció la desigualdad, cómo cayeron los salarios, las jubilaciones, cómo aumentó el hambre en nuestro país, la pobreza que llega a un 55% y una indigencia del 18%.

Ninguno de estos experimentos ha resultado bien, tampoco podía resultar este. Para los únicos que resulta un gobierno que les está dando mucho de ganar son los sectores más concentrados de la economía: las energéticas que están aplicando tarifazos, las empresas de combustible, las grandes productoras de alimentos que han aplicado aumentos que hacen que un paquete de fideos te lo puedan cobrar arriba de 1000 pesos. Todo eso implica que hay sectores que han tomado ganancias de una manera obscena, mientras otros han tenido que reducir comidas para poder llegar a fin de mes.

P: ¿Cómo impacta la Ley Bases en la vida diaria de la gente?

MB: Hay cosas aprobadas como las facultades delegadas que representan una cosa gravísima, es la facultad de seguir desguazando organismos del Estado y de despedir. El régimen del empleo público, el cambio de la ley laboral, todas cosas muy retrógradas y que van a impactar claramente en la vida cotidiana de las personas. A las mujeres nos toca muy de cerca. Si se aprueba esta ley tal cual está, cuando vayas a decirle a la empresa en la que trabajas ‘mirá voy a tomar la licencia por maternidad’, te pueden decir que tenés que seguir trabajando hasta días antes del parto. O si trabajas en el Estado y le comunicas que estás embarazada igual te pueden despedir. Yo marco mucho la responsabilidad de aquellos que como Martín Lousteau dieron quórum a pesar de saber.

Este caminito comenzó en la dictadura militar, que una de las primeras medidas que toma es modificar el régimen de contrato de trabajo, luego con el menemismo lograron algunas cosas y ahora dieron la estocada que siempre quisieron, que es prácticamente dejar abierta la eliminación del derecho a indemnización. Algo que en nuestro país parecía una conquista indiscutible lo están logrando con la ayuda de esta oposición blue, oposición manaos. Decirles dialoguistas es una gran concesión. Es gente que llegó con un discurso político totalmente distinto y a cambio de favores obscenos, algunos directamente que configuran un hecho de corrupción, hicieron que este Gobierno diera con esa ley. Esto no es una discusión política general que involucre a algunos sectores, esto va a empezar a tener sus consecuencias en la vida cotidiana de los que trabajan todos los días.

bregman3 Bregman cuestionó a los opositores que brindas herramientas legisltaivas al Gobierno.

P: ¿Por qué la oposición le da herramientas a Milei?

MB: Porque no responden a los intereses ni siquiera de aquellos que los votaron. Detrás están las grandes corporaciones, los grandes intereses económicos, el Fondo Monetario Internacional que es el que está marcando el ritmo de absolutamente todo lo que hace este Gobierno, no tiene nada de original. No me gusta llamarlos dialoguistas. Dicen que hay que darle herramientas a este gobierno ¿para qué? para que siga despidiendo, para que siga reprimiendo y sacándole el ojo como le sacó a mi compañero Matías Aufieri en una represión, para que tenga detenidos ilegalmente por el solo hecho de haber ido una manifestación, para rebajar el salario real como lo hizo de un saque en estos meses y para bajar la jubilaciones. Y la obscenidad de cambiar esto por favores personales.

Los senadores de Entre Ríos que aparecen de golpe puestos en un directorio de una empresa del Estado, la senadora de Neuquén que se va con vacaciones pagas por todos nosotros a París. Cuando esta ley llegue a diputados no habría que dar quórum. No se puede tratar una ley sin que se investigue todos los hechos de compraventa de votos que hubo en el Senado. ¿Cómo te vas a sentar a discutir como si nada? Es peor que la Ley Banelco.

P: ¿Qué hay detrás de la represión y cómo se la enfrenta?

MB: Desde los organismos de derechos humanos siempre dijimos que el ajuste no pasa sin represión. Este rol de "perrito faldero" que tiene Patricia Bullrich es perfecto para ese encuadre, porque ella lo que está haciendo es tratando de que no se muestre el descontento creciente que hay en la sociedad, incluso entre quienes votaron a Milei. Ella quiere que eso no se exprese en la calle porque saben que la calle es determinante. Para pasar esas cosas tan terribles necesitan reprimir a quienes se manifiestan y generar temor social. Es el control social en su máxima expresión. Lo más importante es responder fuertemente. Hay que salir a la calle en conjunto y por eso impulsamos un espacio en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), organismo que encabeza el querido Adolfo Pérez Esquivel, donde hemos logrado converger todos los organismos de derechos humanos, los sectores políticos y hemos elaborado un petitorio que tiene características históricas con la participación de personajes de la cultura como Pedro Almodóvar, pasando por decenas de representantes de la Iglesia, intendentes y referentes como Estela de Carlotto y Taty Almeida, algo que nunca se reunió de este modo porque vemos que lo que se está jugando es muy grande, porque acá está en juego la libertad de manifestarse.

Si a vos te quitan el derecho a protestar después te pueden quitar el derecho a la salud, el derecho a la educación, por eso estamos en un momento crucial. Hay todo un sector que ya a esta altura debería decir algo de que Patricia Bullrich y el fiscal Stornelli están armando una causa para decir que casi hubo un golpe de Estado porque nos manifestamos contra una ley que cambia estructuralmente las condiciones de vida de nuestro pueblo trabajador. No podemos dejar pasar eso, no podemos dejar pasar acusaciones de terrorismo, no podemos dejar pasar que por ir una movilización te quieran mandar a Marcos Paz o Ezeiza. Hay muchas cosas muy graves y es el momento de jugársela con todo y tirar abajo esta causa.

P: En este contexto, ¿hay margen para que la oposición trabaje en conjunto?

MB: El radicalismo tiene un juego muy sinuoso. De Loredo es esa oposición blue, es una versión light que va corrigiendo algunas cosas de lo que hace Milei y a veces se hacen los ofendidos, lloran por televisión, pero no más que eso. Ahí hay un límite muy finito. El peronismo en el Congreso tiene una posición de enfrentar las leyes que vienen de este Gobierno pero en la calle estamos viendo que todavía la presencia sigue siendo muy escasa. Si es para pelear contra el ajuste y la represión nosotros peleamos con todo el mundo, ahora después evidentemente tenemos distintas estrategias políticas. La nuestra no es darle un tranco de pollo a este Gobierno, por eso desde el 20 de diciembre estamos en la calle. Si reivindicamos el ejemplo de las Madres y las Abuelas enfrentando la dictadura ¿cómo nos vamos a enfrentar a Patricia Bullrich, Luis Petri y toda esa banda que tienen alrededor?

Norita Cortiñas nos enseñó que ninguna lucha está perdida. Ella nunca miraba si la lucha era fácil o difícil, por eso estuvo en todas las peleas más difíciles que tuvo nuestro país. Por ejemplo, no podemos seguir discutiendo si tarifazos o subsidios en el terreno energético, tenemos que discutir cómo nacionalizamos todo el sistema de producción de energía en nuestro país. Hay que construir una alternativa política que marque una independencia de clase, una alternativa de las y los trabajadores que muestre un programa totalmente distinto y que parta de discutir las condiciones que tiene nuestro país con relación a los organismos financieros internacionales, al revés de lo que quiere hacer Caputo que está viendo si nuevamente nos endeuda porque para otra cosa no sirve.

bregman2 "Estos experimentos nunca terminaron bien", subrayó la dirigente del Frente de Izquierda.

P: ¿Cuál es la proyección en el corto y mediano plazo? ¿Cómo impactan el apoyo social, político y del círculo rojo que mantiene Milei?

MB: Estos experimentos nunca terminaron bien, siempre terminan en crisis como terminó el experimento de Onganía, el de la propia dictadura, el de Menem, el de Macri. No hay manera de que haciendo lo mismo termine mejor, incluso haciéndolo de manera mucho más acelerada como lo están haciendo Javier Milei, Caputo y Sturzenegger. Acá lo que depende es qué enfrentemos a eso. La pelea que demos nosotros me parece fundamental y determinante. Por otro lado, apoyo social está perdiendo, por eso tiene expresiones cada vez más virulentas, porque intenta con el discurso político que le permitió ganar esconder un poco al que no llega a fin de mes o que no puede pagar la luz. Por su parte, las clases dominantes son muy conscientes de que Milei es un personaje aleatorio, pasajero, pero lo van a exprimir todo lo que puedan para que pasen estos cambios estructurales que hace tantos años vienen peleando. Lo van a usar y cuando esté exprimido lo van a tirar.

Lo cierto es que tenemos muchos ejemplos históricos de acciones políticas que ponen en jaque a gobiernos, incluso a dictaduras, entonces saben que Argentina es un país que tiene mucha reserva. Hay algunos que privilegian sus sillones mientras están reventando al pueblo trabajador, a las mujeres y a los derechos que nos costó mucho conseguir. Cuando vayas a cobrar una indemnización y cobres la mitad o te digan que hay un fondo de cese laboral quiero ver a todos esos que ahora se sintieron tan tranquilos dentro del recinto levantando la manito o no haciendo nada en la calle. Hay muchos sectores de poder muy entusiasmados con dejar que Milei, con su forma y métodos, avance todo lo que pueda, pero está en nosotros oponer una resistencia lo suficientemente fuerte para que esto no avance. Y también ofrecer una alternativa que supere las experiencias que hemos tenido últimamente. En los 40 últimos años de gobiernos constitucionales la caída ha sido permanente, cada vez estamos peor. O pensamos una alternativa que cambie de raíz esta esta situación o no hay salida para un país como el nuestro donde tenés al Fondo Monetario, tenés a todos los grandes imperialismos viendo cómo se llevan cada vez una tajada mayor y cómo se quedan con los bienes naturales comunes dejándonos el pasivo ambiental a nosotros y llevándose las riquezas ellos.