Myriam Bregman, contra el negacionismo: "Discuten la cifra de 30 mil porque están dispuestos a hacer lo mismo"

"¿Saben por qué reivindican el negacionismo? Porque las políticas que ellos quieren llevar adelante son las políticas de Martínez de Hoz y solo se aplican con mucha represión. Por eso hablan del curro de los derechos humanos como lo hizo Mauricio Macri", expresó la diputada.

Las acusaciones de Bregman generaron el enojo de diputados de Juntos por el Cambio y los libertarios, entre los que se encontraba Victoria Villarruel, que empezó a interrumpir a los gritos el discurso de su par.

"Dejá de defender a los genocidas Villaruel. ¿Saben por qué quieren que nos callemos? Porque con sus planes quieren aplastar a la clase trabajadora y no lo vamos permitir. Por eso lo vamos a denunciar y por eso no me vas a callar", retomó Bregman.

Luego la diputada manifestó que algunos medios de comunicación y partidos políticos "quieren construir un sentido común de derecha" y por eso discuten la cifra de los 30 mil.

"Ningún genocida habla. Ninguno dice el destino de los desaparecidos y lo que es peor, ocultan el destino de los más de 400 pibes y pibas que se apropiaron en la dictadura porque esos genocidas que ahora defienden con grititos, no sólo violaban a las compañeras en los centros clandestinos, también se apropiaban de los bebés", agregó Bregman respaldada por el aplauso de diputados de su bloque y del Frente de Todos.

"Eso es lo que están reivindicando y por eso no quieren que hable. Discuten la cifra de 30 mil porque están dispuestos a hacerlo de nuevo, porque trabajan para las grandes patronales que se beneficiaron con este genocidio. Trabajan para implementar un plan económico como el de Martínez de Hoz", completó la diputada.