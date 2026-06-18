18 de junio de 2026 Inicio
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Lomas de Zamora: Federico Otermín encabezó la Promesa de Lealtad a la Bandera de más de 2.500 estudiantes

En el marco del Día de la Bandera, el funcionario tomó el tradicional juramento a 2.500 estudiantes de las escuelas, junto a su Gabinete y la comunidad educativa.

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Más de 2.500 chicos de Lomas prometieron lealtad a la bandera en la Plaza Grigera.

Más de 2.500 chicos de Lomas prometieron lealtad a la bandera en la Plaza Grigera.

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El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, encabezó el acto por el Día de la Bandera en la Plaza Grigera, donde más de 2.500 estudiantes de escuelas primarias públicas, colegios privados y escuelas de gestión especial prometieron lealtad a la insignia patria.

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“En el Gobierno de la Comunidad queremos sembrar el amor por la Patria que nos legó Manuel Belgrano para que esté presente en nuestro día a día y hoy más que nunca en una nueva ilusión mundialista”, aseguró Otermín.

Junto al jefe comunal, estuvo la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar; la Jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik; la secretaria General, Aldana Scillama; el secretario de Educación, Producción y Trabajo, Darío Spampinato;, docentes, directivos y familias.

El funciaorio reflexionó con los estudiantes sobre lo que implica en la vida cotidiana la promesa de lealtad a la bandera: “Significa ser leales a nuestro país, a nuestras familias, a nuestras mamás, papás, abuelos, compañeritos, seños, ser buenos entre nosotros y, sobre todo, tener fe en que vamos a poder construir un futuro mejor y ser felices si lo hacemos en comunidad”.

Del acto también participaron los Veteranos de Malvinas, Bomberos Voluntarios y la Asociación Belgraniana, entre otras instituciones, y la artista Micaela Sancho, cantante, violinista y compositora de Lomas de Zamora, quien fue la encargada de entonar el Himno nacional argentino.

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