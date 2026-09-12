12 de septiembre de 2026 Inicio
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La principal preocupación de los argentinos es el empleo: "El mercado de trabajo va a empeorar"

A poco más de un año para las elecciones presidenciales de 2027, una encuesta de Atlas Intel expuso que la mayoría de la sociedad muestra disconformidad con las políticas del Gobierno de Javier Milei.

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Los argentinos temen por la situación laboral.
Los argentinos temen por la situación laboral.

La percepción de la situación económica en la Argentina continúa mostrando un marcado deterioro, con el desempleo consolidado como una de las principales preocupaciones de la opinión pública. Más allá de la percepción actual, el

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Según los últimos datos recabados por la consultora Atlas Intel, la evaluación del panorama económico actual arroja que un 63% de los encuestados desaprueba la gestión en esta materia, un 24% la aprueba y un 14% la considera "normal". Asimismo, al consultar por el impacto en el ámbito personal, un 49% calificó como mala la situación económica de su familia, un 31% la definió como normal y un 20% la catalogó como buena.

El escenario resulta especialmente crítico al analizar la realidad del mercado laboral, donde un 70% de la población evalúa de forma negativa la coyuntura del empleo, frente a apenas un 14% de apreciación positiva y un 17% que la encuadra en parámetros normales.

Sofía Benencio, analista de la consultora, señaló en diálogo con C5N que el índice comparativo derivado de estas variables ubica a la Argentina con el peor indicador de la región por una diferencia sustancial. La especialista destacó además que la marcada desaprobación en el área de trabajo guarda relación directa con el incremento del desempleo como una variable central en las demandas de la sociedad.

A la desaprobaci&oacute;n de la gesti&oacute;n libretaria se le suma la preocupaci&oacute;n por el empleo.

A la desaprobación de la gestión libretaria se le suma la preocupación por el empleo.

En materia de proyecciones, el estudio refleja expectativas económicas débiles que, aunque se perciben algo más optimistas en comparación con la fotografía del presente, continúan en terreno negativo. Al respecto, Benencio advirtió que el 50% de los consultados anticipa "que el mercado de trabajo va a empeorar en los próximos meses".

Sin embargo, en el plano político, el análisis de la firma indica que el Gobierno "aún conserva un núcleo firme de respaldo social que podría ser suficiente para sostener su competitividad en una eventual segunda vuelta electoral, el cual dependerá de l perfil que presente la oposición, en un contexto donde distintos sectores comienzan a reclamar un mayor nivel de organización al arco opositor.

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