Moreau, sobre Ganancias: "Es muy importante aprobar el proyecto para quitar un impuesto injusto al salario"

En tal sentido, la diputada por la provincia de Buenos Aires del oficialismo agradeció el acompañamiento de otras fuerzas políticas para que pueda debatirse el proyecto de ley: "Quiero agradecerles a los bloques que hoy nos han acompañado para llevar tranquilidad al bolsillo de los argentinos y las argentinas que tanto lo necesitan hoy".

Por otra parte, Moreau cuestionó a los diputados de la oposición que quisieron evitar el tratamiento de la iniciativa: "Quienes no dieron el quórum que se hagan cargo, no van a tener la conciencia tranquila si no hacen honor a su palabra y no quitan el impuesto injusto al salario".

Moreau criticó a Mauricio Macri

La presidenta de la Cámara de Diputados se manifestó contra la gestión que realizó el exmandatario Mauricio Macri, quien en su plataforma de propuestas en 2015 había prometido eliminar el impuesto a las Ganancias a los trabajadores y luego realizó lo contrario.

"Todavía me hace ruido en el oído esa declaración de Macri de que en su gobierno los trabajadores iban a dejar de pagar ganancias, cuando duplicó la cantidad de trabajadores que lo pagaron", resaltó Moreau sobre los cuatro años del Gobierno de Macri.