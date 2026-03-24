24 de marzo de 2026 Inicio
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Miriam Fernández, la nieta recuperada que nació en la ESMA y defiende a sus apropiadores: "Siempre van a ser mis padres"

Pese a la confirmación judicial de su identidad biológica en 2017, la mujer tomó la decisión de conservar su nombre de crianza, cuestionó las intervenciones estatales y marcó una dura distancia con los organismos de derechos humanos.

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Miriam Fernández

Miriam Fernández, nieta restituida 127.

Miriam Fernández nació en cautiverio dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) con la asistencia del médico Jorge Luis Magnacco. Los estudios de ADN confirmaron en diciembre de 2017 su vínculo biológico con María del Carmen Moyano y Carlos Simón Poblete, ambos secuestrados en Córdoba y aún desaparecidos.

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A pesar del esclarecimiento sobre su origen, la mujer optó por mantener la identidad provista por sus apropiadores, Armando Osvaldo Fernández e Iris Yolanda Luffi. “Elegí la familia esa, que iba a seguir siendo Fernández siempre”, aseveró en el video que publicó la Casa Rosada para justificar la teoría de los dos demonios el mismo día en que se cumplen 50 años del golpe de Estado que instauró la última dictadura militar, el 24 de marzo de 1976.

La protagonista describió el inicio de su proceso de restitución como un operativo persecutorio. “Un día llegó a mi casa una notificación para que yo me presentara. Como yo ya sabía de qué se trataba, me tuve que fugar prácticamente; me tuve que ir el día de la citación”, relató.

Sobre aquellos días de octubre de 2017, sumó detalles del accionar estatal y de las fuerzas de seguridad. “Estuve una semana fuera hasta que esta gente se fuera y el día de la citación, como no me presenté, me mandaron Gendarmería a mi casa a custodiar y a ver por qué no me había presentado", denunció.

Además, agregó: “Había hasta vecinos míos que estaban camuflados, que eran gente de inteligencia, por así decir, donde en el expediente había fotos, horarios de donde yo entraba, salía, con quién entraba. Una invasión a la privacidad terrible”.

La mujer reivindicó la crianza de sus apropiadores condenados

El Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza impuso penas de prisión a Fernández y a Luffi por delitos de retención, ocultamiento de una menor y alteración del estado civil. Frente a este fallo adverso, la hija biológica de Moyano y Poblete rechazó la figura de la apropiación para su caso particular.

En ese sentido, confrontó la mirada tradicional sobre los crímenes de lesa humanidad. “¿Dónde está el negocio de hacerse cargo de una niña ajena, darle educación, darle amor, darle valores? Eso no es un negocio; eso es amor. Mi infancia fue hermosa. Fui criada en el seno de una familia de un padre, una madre y cinco hermanos", sostuvo.

Finalmente, la nieta 127 exteriorizó sus críticas hacia entidades como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Para resumir su posición actual frente a la historia del país y a su propia vida, concluyó: “Me defino como una ciudadana más que trata de no victimizarme y que nadie me victimice por la situación que viví”.

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