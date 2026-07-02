Milei felicitó a Keiko Fujimori por su triunfo en Perú: "Se suma al bloque de países que decidimos enfrentar al socialismo" El presidente reveló que mantuvo una conversación con la mandataria electa de Perú luego de su victoria en el balotaje. "Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional", expresó. Por Agregar C5N en









Javier Milei volvió a felicitar a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, luego de que se confirmara su ajustada victoria en el balotaje presidencial frente a Roberto Sánchez. A través de una publicación en su cuenta de X, el Presidente reveló que ambos mantuvieron una conversación telefónica y remarcó la afinidad política entre los dos gobiernos.

"Hablé hoy con Keiko Fujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad", comenzó el economista libertario en su publicación.

"Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional. El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo!", agregó.

El saludo llegó después de que el escrutinio oficial confirmara la victoria de Fujimori con el 50,135% de los votos frente al 49,865% obtenido por Sánchez, en una de las elecciones más parejas de la historia reciente de Perú. La dirigente de Fuerza Popular asumirá la Presidencia el próximo 28 de julio.

Quién es Keiko Fujimori y el legado de su padre Keiko Fujimori, de 51 años, es la líder del partido Fuerza Popular y alcanzó la Presidencia en su cuarto intento, tras haber perdido los balotajes de 2011, 2016 y 2021. Antes de iniciar su carrera política, fue primera dama de Perú entre 1994 y 2000, cuando reemplazó en ese rol a su madre, Susana Higuchi.

Es hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000. Su administración es recordada por graves violaciones a los derechos humanos y hechos de corrupción. En 2009 fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad vinculados a las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, además de recibir otras condenas por corrupción y abuso de poder. Durante su trayectoria política, Keiko Fujimori también enfrentó investigaciones por presunto lavado de dinero vinculado al financiamiento de sus campañas electorales. Permaneció más de 500 días en prisión preventiva, aunque ese proceso fue posteriormente archivado por decisión del Tribunal Constitucional, mientras otros expedientes judiciales continúan siendo motivo de debate político y jurídico en Perú.