29 de junio de 2026 Inicio
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Con casi 50.000 votos de ventaja, Keiko Fujimori es la presidenta electa de Perú

nLa candidata de Fuerza Popular remarcó que esperará la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones, pero ya fueron escrutadas el 100% de las actas. "Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos", celebró.

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Keiko Fujimori

Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú.

El escrutinio del balotaje en Perú concluyó este lunes, 22 días después del cierre de urnas en la segunda vuelta, y confirmó el triunfo de la candidata de ultraderecha Keiko Fujimori sobre el izquierdista Roberto Sánchez, por una diferencia de 49.641 votos. Se trata de la cuarta postulación presidencial de la hija del dictador Alberto Fujimori.

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Con el 100% de las 92.766 actas escrutadas, Fujimori de Fuerza Popular acumuló 9.223.396 votos (50,135%) y Sánchez de Juntos por el Perú sumó 9.173.755 de votos (49,865%), según la página web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú.

"Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos", celebró la presidenta electa en X, aseguró que fueron resueltas "todas las observaciones por parte de los Jurados Electorales Especiales y aclaró que esperan la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones "con mucha humildad, prudencia y responsabilidad".

Mientras que Sánchez encabezó una movilización en Lima en defensa del voto popular, para exigir transparencia electoral y para rechazar la eventual proclamación de la aspirante Keiko Fujimori (Fuerza Popular, ultraderecha) como mandataria electa. El candidato de Juntos por el Perú anunció nuevas protestas y la judicialización de la elección por "irregularidades del proceso electoral".

Según el candidato de izquierda, se han afectado derechos constitucionales, como la participación política y un proceso electoral transparente, por lo que presentarán una acción de amparo ante el Poder Judicial. Hizo pública la intención de acudir a instancias internacionales para denunciar las irregularidades del proceso electoral.

El secretario general de la ONPE renunció y denunció "información alterada"

El secretario general de la ONPE, Elar Bolaños Llanos, presentó su dimisión el último viernes tras denunciar manipulación de sus equipos informáticos y alteración de documentos relacionados con solicitudes en el Sistema de Gestión Documentario.

"Tomo esta decisión debido a la grave situación que enfrentamos para la organización y ejecución de las Elecciones Regionales 2026 programadas para el 4 de octubre de 2026. Hay factores vinculados a la marcha administrativa a mi cargo, sin embargo, soy consciente de una serie de situaciones que no están dentro del ámbito de mi competencia en el plano de las contrataciones públicas", explicó el funcionario en la carta con fecha 23 de junio.

La carta de renuncia que presentó el secretario general de la ONPE.

La carta de renuncia que presentó el secretario general de la ONPE.

Bolaños enumeró “factores graves vinculados a la manipulación de mis equipos de cómputo con información que yo no he generado, ni redactado, el ingreso constante de solicitudes por el Sistema de Gestión Documentario, vulnerada y con grave afectación de datos personales, que ha afectado la adecuada tramitación y gestión de las mismas”.

Elar Bolaños finalizó su carta de renuncia poniéndose a disposición de la Justicia para las “investigaciones correspondientes”.

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