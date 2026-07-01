1 de julio de 2026 Inicio
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El Gobierno presentó el avance del Presupuesto 2027: ratificó el recorte a la inversión pública y la baja de impuestos

El informe firmado por Luis Caputo y Diego Santilli ratifica el rumbo del superávit fiscal y la baja de impuestos, aunque evita dar precisiones sobre la inflación y el tipo de cambio para el próximo año.

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Milei y Caputo delinearon el plan para el 2027.

Milei y Caputo delinearon el plan para el 2027.

El Gobierno remitió formalmente al Congreso el documento del adelanto del Proyecto de Ley de Presupuesto 2027, que detalla los lineamientos generales que guiarán la política económica, donde anticipó sus principales objetivos: consolidar la baja de la inflación, sostener el superávit fiscal y avanzar en una nueva reducción de impuestos.

La decisión del Gobierno causó preocupación en distintos sectores.
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El documento, firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, reafirmó su compromiso con el mantenimiento del superávit fiscal y la profundización de la estabilidad macroeconómica. Según el informe, el programa económico continuará centrado en dos ejes fundamentales: consolidar la estabilidad y eliminar las trabas que impiden el funcionamiento eficiente de la economía, apostando a una "desburocratización" y simplificación de las actividades productivas para promover la inversión privada.

A pesar de las proyecciones de crecimiento, el informe ingresado al Congreso no incluye cifras ni estimaciones oficiales sobre variables críticas como la inflación, el tipo de cambio, el comercio exterior o el consumo. No obstante, el Ejecutivo adelantó su expectativa de una "desaceleración significativa de la inflación" que, según el texto, permitiría fortalecer la recuperación de los salarios reales y mejorar el ingreso disponible en los hogares para el ciclo 2027.

El proyecto de ley definitivo debe ingresar a la Cámara de Diputados antes del 15 de septiembre.

El proyecto de ley definitivo debe ingresar a la Cámara de Diputados antes del 15 de septiembre.

En cuanto a la política tributaria, el Gobierno ratificó su intención de continuar con la reducción de impuestos con el objetivo de "devolver recursos al sector privado" y mejorar la competitividad de la producción nacional. Se prevé un leve incremento real anual de los recursos impositivos durante el trienio 2027-2029, el cual estaría impulsado principalmente por la variación de la actividad económica y el incremento de las exportaciones.

Un dato relevante que surge del informe es la continuidad del recorte en la inversión pública. La demanda de inversión para 2027 asciende a 1.765 proyectos por un total de $10,2 billones, lo que representa una caída drástica frente a los 2.014 proyectos solicitados para 2026 y, fundamentalmente, respecto a los 4.496 de 2025. El oficialismo interpreta esta baja como una señal de "mayor razonabilidad" y eficiencia en la asignación de recursos estatales.

Finalmente, el documento repasó la ejecución presupuestaria de los primeros cinco meses de 2026, destacando un resultado primario superavitario de $8.425.328,7 millones (equivalente al 0,7% del PBI). Dentro del gasto total devengado hasta mayo, el rubro más significativo fueron las prestaciones de la Seguridad Social, con una ejecución de $26,4 billones, seguido por el pago de intereses netos de la deuda pública.

Mirá el Informe de Avance sobre la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto 2027

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