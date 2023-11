Milei, desbordado con un periodista en su llegada a Rosario: "Esto no es para vos"

En medio del descontrol y el fervor, el periodista de Canal 3 Pedro Levy se acercó para hacerle una pregunta sobre la caravana proselitista de la que participará esta tarde a las 18, la anteúltima actividad de este tipo antes del balotaje del próximo domingo donde se enfrentará a Sergio Massa.

Sin embargo, Milei ignoró al trabajador de prensa y siguió arengando y saludando a sus seguidores. "Estamos en vivo, ¿qué le puede decir a Rosario?", insistió Levy. En ese momento, el libertario le contestó, desbordado: "Esto es para la gente, no es para vos", y lo empujó para alejarlo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLisandroLeoni%2Fstatus%2F1724424289317781610&partner=&hide_thread=false El contacto de Milei con la prensa rosarina es agresivo. "Esto es para la gente, no es para vos" y empuja a @PedroLevyok. Espero que este señor no sea Presidente. pic.twitter.com/auy6jNHldW — Lisandro Leoni (@LisandroLeoni) November 14, 2023

Tras el debate, Javier Milei insiste en su admiración por Margaret Thatcher

Tras el debate entre Sergio Massa y Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza insiste con su defensa de Margaret Thatcher, primera ministra británica durante la Guerra de Malvinas, a la que considera una de sus referentes. "No me arrepiento", aseguró, consultado sobre su admiración por la dirigente conocida como "la Dama de Hierro".

"No me arrepiento, me parece una chicana berreta y propia de alguien mediocre", enfatizó el libertario, entrevistado en A24 este lunes.

"Esto es muy simple. ¿Dirías que Mbappé es un mal jugador porque nos hizo tres goles en la final? Eso muestra la calidad berreta de los políticos argentinos", concluyó.