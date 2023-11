Javier Milei reveló que habló con Mauricio Macri en la cumbre post debate

Se trató de una reunión en secreto entre ambos en el hotel Libertador que duró aproximadamente una hora. Se trató de un nuevo acercamiento desde que el expresidente mostró unidad con el líder libertario.

Esto se dio luego de que no haya presencia del PRO en el sector de Milei en el debate, pero desde LLA explicaron que no estaba previsto que haya alguien porque son “extra partidarios”.

La custodia de Macri agredió al equipo de C5N

El periodista Nicolás Munafó y el equipo de C5N se encontraba esperando la salida del exmandatario con la intención de preguntarle sobre los detalles de la reunión. La seguridad del lugar realizó una maniobra distractoria para engañar a los periodistas que estaban en las inmediaciones del hotel diciéndoles que Macri iba a salir por otra puerta.

Allí se dirigía el móvil del canal hasta que se dieron cuenta que finalmente Macri estaba saliendo por otro lugar. El periodista C5N intentó acercarse al expresidente pero en ese momento fue agredido por los custodios.

c5n macri.jpg

"Un custodio de Mauricio Macri nos agarra y me empieza a gritar ´cómo iba a correr así´. Claro está que sin querer agredirlo ni mucho menos. Me agarra, me tira de la camioneta", narró Munafó quien agregó que también fueron agredidos periodistas y camarógrafos de otros medios.

"Había otro custodio siendo muy violento con camarógrafos de otros medios que queríamos cubrir lo mismo", agregó el periodista. No es la primera vez que se registra un hecho de estas características con la custodia de Macri. En el mayo 2021 también empujaron a Lautaro Maislin en Córdoba cuando cubría la presentación del libro del exmandatario.