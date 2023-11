Tras el debate, Javier Milei insiste en su admiración por Margaret Thatcher

Tras el debate entre Sergio Massa y Javier Milei , el candidato de La Libertad Avanza insiste con su defensa de Margaret Thatcher , primera ministra británica durante la Guerra de Malvinas, a la que considera una de sus referentes. "No me arrepiento", aseguró, consultado sobre su admiración por la dirigente conocida como "la Dama de Hierro" .

"No me arrepiento, me parece una chicana berreta y propia de alguien mediocre", enfatizó el libertario, entrevistado en A24 este lunes.