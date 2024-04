Mauricio Macri respaldó a Milei: "Está en una batalla épica por recuperar la libertad"

"Hoy más que nunca estamos pudiendo lograr que el conjunto de los argentinos entiendan que esta libertad que tanto ansiamos, que tan central es para todos nosotros, no puede ser en algún aspecto y en otros no. No hay libertad política sin libertad económica, sin independencia de los poderes y sin libertad de expresión", indicó en el inicio de su participación, luego de felicitar la labor realizada por la fundación organizadora del evento realizado en Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires.