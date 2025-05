El titular del PRO reconoció que, si bien "evitaron una hiperinflación", todavía "estamos en el 3% mensual" y que esa debe ser la cifra anual. Además, advirtió: "Su proyecto de poder no me entusiasma tanto".

"No puede desaparecer la obra pública, ya se lo he dicho a Javier”, afirmó Macri.

“La verdad es que cuando él me habló de un proyecto de país yo me entusiasmé y después devino este proyecto de poder que no me entusiasma tanto”, lanzó Macri en una entrevista donde en materia económica analizó: "Evitaron una hiperinflación. Ahora, ¿da para la fiesta?, no".