Mauricio Macri blanqueó que en la Ciudad no hubo acuerdo con La Libertad Avanza "por una decisión de Karina Milei"

El titular del PRO aclaró que "desde el día uno" en el partido amarillo estaban "dispuestos a ir juntos" tanto en CABA, como en todo el país. No obstante, puso condicionamientos a un eventual acuerdo partidario en la provincia de Buenos Aires: "Deberían aceptar que es una alianza".

El presidente del PRO, Mauricio Macri, afirmó este viernes que no fue posible un alianza electoral con La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires "por una decisión" de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei . Aclaró que "desde el día uno" en el partido amarillo estaban "dispuestos a ir juntos" tanto en en el distrito porteño, como en todo el país.

Ante la consulta sobre las razones que impidieron llegar a un acuerdo con los libertarios en la Ciudad el ex presidente apuntó contra la hermana del jefe de Estado. "La verdad, por una decisión de Karina Milei", afirmó.

"Tuvimos la generosidad inédita en la historia argentina de haber bancado los trapos ayudándolos a fiscalizar y después cada vez que estuvieron al borde de una crisis que nos devolvía al escenario de una hiperinflación, ¿cómo no íbamos a no tener la generosidad de ir juntos?", se preguntó Macri en una entrevista radial.

En un continuado de críticas para con Karina Milei, Macri analizó que la falta de acuerdos "terminó con siete distritos cerrados sin el PRO por parte de ella, que es la que conduce todo el tema partidario por delegación del presidente Milei".

Karina Milei en Chaco Karina Milei, la principal apuntada en el PRO por la falta de acuerdo para las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires.

"En Chaco nos sacaron de la coalición por pedido de La Libertad Avanza", agregó el ex mandatario, para luego aclarar: "No estamos para la pequeña. Estamos para ayudar a sacar este país adelante. No creíamos que una prioridad era pelear en la Ciudad de Buenos Aires".

Para Macri, La Libertad Avanza tenía muchas provincias para "trabajar", como La Rioja, Santiago del Estero y Formosa, y sin embargo "eligieron poner la energía en el lugar equivocado", en referencia al distrito porteño, donde desde hace 17 años gobierna el PRO.

Pese a los desacuerdos, el ex jefe de Estado explicó que el presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, "tiene mandato de la mesa ejecutiva" para cerrar un acuerdo con La Libertad Avanza en la provincia.

De todas maneras, reclamó que un eventual acuerdo no debe ser solamente para la coyuntura del 2025 sino un compromiso para seguir juntos en 2027 de manera tal que no se repita la división del 2023 que le permitió renovar mandato al actual gobernador bonaerense.

"Si ellos tienen a (José Luis) Espert, nosotros tenemos a un candidato, y la gente elegirá en la primaria cuál es y todos apoyaremos a ese para no repetir (la división entre) Grindetti y Píparo", ejemplificó.