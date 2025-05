Mauricio Macri cargó contra Javier Milei por sus dichos sobre Ficha Limpia: "Un disparate cósmico"

Por otro lado, se refirió a la elección a legisladores porteños que se llevarán a cabo el domingo. "Estamos concentrados en el 18 a votar para cuidar lo que logramos en estos 17 años porque el PRO es el cambio con equilibrio y respeto republicano", señaló en referencia a la lista que encabeza la diputada nacional Silvia Lospennato.

Javier Milei Mauricio Macri Otros tiempos. Mauricio Macri junto a Javier Milei.

En tanto, los dichos del del líder del PRO se produjeron después de que el Presidente afirmara que Cristina Kirchner y el exmandatario concretaron un pacto: "Para mí hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme a mí. El único que pierde con esto soy yo. Cristina logra que no salga Ficha Limpia y Macri me ensucia a mí para conseguir una ventajita electoral. Eso es la política electoral. Pude haber perdido una batalla pero la guerra la voy a ganar".

"Yo saqué la Boleta Única de Papel, yo eliminé las PASO. Yo fui por Ficha Limpia. La voltearon, no tengo problema. Voy a volver a la carga. A todos los chorros los voy a sacar a patadas en el culo", advirtió en diálogo con Telefe.

Silvia Lospennato, sobre Javier Milei: "Perdí la confianza"

Por su parte, Lospennato marcó que elaboró la iniciativa de Ficha Limpia, luego de que el Gobierno se la adjudicara: "Mi proyecto fue presentado en seis oportunidades del 2016 sucesivamente todos los años, tiene 30 páginas de fundamentos, le pusieron tres modificaciones y encima me consultaron a mí, entre otros, sobre esas modificaciones".

En este marco, en diálogo con Maislin en C5N, expuso una comunicación que mantuvo con Milei: "Me dijo, después de que se cayó la sesión de Ficha Limpia por la ausencia de los libertarios en noviembre, que querían mandar un proyecto mejor. Me invitó a la redacción de ese proyecto y dije que no me importa el nombre de quién tenga el proyecto de Ficha Limpia, sino que quiero la ley y si tiene que salir con el nombre de Milei no me interesa en lo más mínimo".

"Así y todo, defraudó a los argentinos. No cumplió con la palabra, ni siquiera logró aprobar el proyecto que él dice tanto mejorado, que no lo está. A estas horas y después de tantos días, la única explicación que se le ocurre roza el ridículo pensar que puede haber un pacto entre Macri y Cristina. Son dos de los antagonistas de la historia política de los últimos años", enfatizó.

En tal sentido, Lospennato cuestionó a la administración de La Libertad Avanza por sus dichos: "Como no pueden explicar que fue lo que pasó con Ficha Limpia, no pueden aceptar que fracasaron, que es lo único que deberían decir a los argentinos y con eso se terminaba. No tienen que seguir mintiendo porque cada día que mienten le quita más valor a la palabra presidencial y eso es malo para el país".

"Me puse muy triste porque soy un ser humano que le metió muchos años a la lucha por Ficha Limpia junto a la sociedad civil, Gastón Marra y Fanny Mandelbaum. Me puse muy triste pensando que la corrupción y la impunidad siempre ganan en la Argentina. Me duró unas horas porque al otro día a la mañana con ganas de seguir peleando me redobló los esfuerzos", agregó en esta línea.

También la candidata a legisladora porteña por el PRO marcó que continuará en la búsqueda de que se apruebe el proyecto: "Hoy tengo más fuerza que antes para pelear por Ficha Limpia pero también para pelear por la verdad porque no quiero que se siga subestimando a los argentinos porque los argentinos no comen vidrio".

Por último, marcó que dejó de fiar en Milei: "Perdí la confianza en el Presidente, confié en su palabra cuando en noviembre se cayó la sesión porque algunos legisladores libertarios habían comido fiambre en mal estado según lo que dijeron públicamente y su palabra fue defraudada la semana pasada con la caída de la ley de Ficha Limpia. Voy a seguir haciendo lo que sea correcto para los argentinos pero la confianza es muy difícil de reconstruir".