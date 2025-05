Mauricio Macri cruzó a Javier Milei por sus acusaciones tras la caída de Ficha Limpia: "Una alucinación seria"

En una publicación en su cuenta de la red social X, Macri criticó a Milei y reconoció su decepción. "Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita" , expresó.

En tanto, el posteo del líder del PRO se produjo después de que el Presidente desmintiera que concretó un acuerdo con el exgobernador de Misiones Carlos Rovira para que Ficha Limpia fracase en el Senado. "Es mentira que haya un acuerdo con Rovira para hacer caer Ficha Limpia. Ese proyecto llevaba mi nombre, me rompí el alma por él. Tomé el proyecto lleno de errores de Lospennato y lo corregí".

Javier Milei Mauricio Macri Otros tiempos. Mauricio Macri con Javier Milei.

"Lo puse a eso a Alejandro Fargosi, que lo hizo desinteresadamente, y a Luis Petri. Yo le puse el cuerpo al proyecto, yo lo mandé a extraordinarias, yo logré que lo sacaran en Diputados con la muñeca de ese ministro maravilloso que tengo que es Guillermo Francos", agregó en esta línea en diálogo con Telefe.

En tal sentido, afirmó que Cristina Kirchner y Macri concretaron un pacto: "Para mí hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme a mí. El único que pierde con esto soy yo. Cristina logra que no salga Ficha Limpia y Macri me ensucia a mí para conseguir una ventajita electoral. Eso es la política electoral. Pude haber perdido una batalla pero la guerra la voy a ganar".

Mauricio Macri tuit La publicación de Mauricio Macri. X

Lospennato volvió a cruzar a Milei por Ficha Limpia, lo trató de mentiroso y negó que exista un pacto entre Macri y Cristina Kirchner

La diputada y candidata a legisladora porteña del PRO, Silvia Lospennato, volvió a cruzar al presidente Javier Milei por el fracaso del proyecto de Ficha Limpia en el Senado y desmintió que haya existido un pacto entre los expresidentes Cristina Kirchner y Mauricio Macri para que se caiga la ley como denunció el mandatario.

A través de un video que publicó en sus redes sociales, la diputada aseguró que Ficha Limpia no era un proyecto del Gobierno ni del PRO sino que se trataba de un "proyecto ciudadano respaldado por un movimiento de ciudadanos independientes y por una mayoría social que hoy se siente frustrada y decepcionada".

"Lo que si era suyo era la responsabilidad de que saliera la ley y no salió. Yo le creí, muchos le creímos pero todavía hay algo peor que mentir que es creerse las propias mentiras", manifestó.

En ese sentido señaló que la versión que arrojó Milei sobre un supuesto pacto entre Macri y Cristina para que el proyecto no se apruebe es "lo menos creíble que los argentinos escuchamos en años". "No lo creen los kirchneristas, no lo creen los macristas y no le cree ningún argentino", puntualizó.

Por último sostuvo que "pese a los ataques y los agravios" que está recibiendo, ella se encuentra en paz porque tiene "la certeza de que la verdad siempre sale a la luz".

"¿Sabe por qué? Porque somos una mayoría los argentinos que queremos vivir en un país sin corrupción. Somos una mayoría los argentinos que le decimos que no a los pactos de impunidad. Las argentinas y los argentinos no nos rendimos. No bajamos los brazos. Es con la verdad", completó.