Massa: "Para la etapa que viene hace falta templanza y equilibrio emocional"

"Mi pregunta es: ¿sigue con la idea de la dolarización o no? ¿Sigue con la idea de cerrar el Banco Central o no? ¿Sigue con la idea de la venta de armas y órganos o no? Para la etapa que viene hace falta templanza, equilibrio emocional, racionalidad, conocimiento de un mundo que es complejo, cuidar las relaciones internacionales", agregó el candidato oficialista.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftodonoticias%2Fstatus%2F1719894061895582029&partner=&hide_thread=false Sergio Massa en A DOS VOCES: "Milei terminó abrazado a Macri y a Bullrich".https://t.co/nI509miXfF pic.twitter.com/QvMUtzW4Vy — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 2, 2023

Massa advirtió que, a pesar de los acuerdos entre dirigentes políticos, como el que sellaron Macri y Milei, "la gente no es ganado que se lo arría de un lugar al otro a votar", y consideró que "lo mejor que podemos hacer es no votar en contra sino a favor de la Argentina".

Por último, el titular del Palacio de Hacienda reiteró que si es electo presidente, a partir del 10 de diciembre "se muere definitivamente la grieta en la Argentina", ya que "habrá un gobierno de unidad nacional".

"Muchos me criticaron mi vocación de diálogo con todos los sectores de Argentina. Esa vocación de diálogo va a permitir la unión nacional con integrantes de diferentes fuerzas políticas", señaló Massa durante la entrevista, en la que anunció que quiere "a la Unión Industrial y al sector de los trabajadores con representantes en el gobierno".