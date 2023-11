Macri justificó su alianza con Milei: "No gobernó, no robó y no mintió"

En un foro convocado por la consultora Abeceb, en el que compartió escenario con el expresidente español Mariano Rajoy, Macri justificó su alianza con Milei, de cara a la segunda vuelta: "Cuando analizo las cosas, de un lado tengo a una persona que propone un cambio en la Argentina. Él va en la misma dirección que Bullrich en muchas cosas. Es lo nuevo, lo distinto. No gobernó, no robó y no mintió".