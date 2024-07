Martín Yeza asumió la presidencia de la Asamblea del PRO y se diferenció de Milei: "Podemos tener nuestra propuesta"

En medio de una cumbre caliente, que terminó sin los referentes de Patricia Bullrich, el candidato propuesto por Mauricio Macri finalmente fue elegido para encabezar el órgano que podría definir la alianza con La Libertad Avanza. Aunque reconoció ser un partido "frentista", sí se distanció: "No estamos con VOX".

Como afirmó la periodista Rocío Criado en C5N.com, "desde el entorno del expresidente remarcaron no había acordado nada con Patricia porque hace tiempo que no hablan" por lo que el nombre de Yeza apareció como "un reclamo de los asambleístas para respetar la identidad del PRO".

Martín Yeza confirmó que asumió la presidencia de la Asamblea del PRO: "Podemos tener nuestra propia propuesta"



[EN VIVO] https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/Gyj8TZFPpy — C5N (@C5N) July 4, 2024

Al terminar la cumbre, Yeza aseguró que "si hoy el PRO no existiera el Gobierno estaría en minoría absoluta en el Congreso de la Nación" y agregó que el primer objetivo para definir dentro del espacio "trabajar para lo que se viene" ya que el espacio tiene "materia prima suficiente cómo para pensar en tener su propia propuesta". Ante la consulta si es posible una coalición entre el partido que gobierna, aclaró que no le parece "inimaginable" como también pueden tener algún tipo de conversación con el radicalismo.

Si bien el diputado no desestimó una futura alianza, afirmó que los "problemas profundos" que tiene la Argentina no los pueden resolver ninguno de los partidos políticos que existen. "El PRO debe convertirse en algo que no existe, que es un partido que se resignifique, se reinvente, que tome las mejores prácticas de lo que están haciendo en otras partes del mundo".

Finalmente llamó hacer un "mayor esfuerzo" dentro del espacio político y se encargó de aclarar que en España están con el "partido popular", despegándose de VOX, espacio de ultraderecha que tiene fuertes lazos con Milei.

Se quebró el PRO: la interna entre Macri y Bullrich

La periodista Rosario Ayeri analizó para C5N el futuro del PRO ante después de la cumbre donde al parecer se rompió el espacio. "Nuestro compromiso incondicional con el cambio y la libertad" tituló Bullrich tituló un posteo en sus redes sociales, donde remarcó su compromiso con "las que me acompañaron en mi decisión de apoyar en el balotaje a Javier Milei".

NUESTRO COMPROMISO INCONDICIONAL CON EL CAMBIO Y LA LIBERTAD



Fueron 6.200.000 personas las que me acompañaron en mi decisión de apoyar en el balotaje a Javier Milei.



Fue un compromiso con los argentinos que creyeron en nuestra convicción de acompañar, con toda nuestra fuerza,… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 4, 2024

"Bullrich sabía que Macri la iba a dejar afuera de la asamblea partidaria. Esto es importantísimo este órgano es el que va a definir el año que vienen el PRO, con quién hace las alianzas por si va con el Radicalismo y la Colación Cívica o si va con La Libertad Avanza", explicó Ayeri en diálogo con Juan Amorín para La Mañana.

La periodista recalcó que esta alianza no es por cargos, es un mensaje directo a Macri, que le está diciendo "acá no hay que venir por cargos sino que es donde está nuestro electorado". La Ministra de Seguridad hizo referencia a ello en su posteo ya que "el debate que quiero dar en el PRO no es un debate de cargos, es mucho más profundo: es un debate de rumbo".