Martín Menem ratificó que Manuel Adorni dará su informe en Diputados: "Compren pochoclos, va a ser picante"

El presidente de la Cámara de Diputados respaldó al jefe de Gabinete tras las denuncias por enriquecimiento ilícito y afirmó que asistirá al recinto el 29 de abril.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , ratificó que Manuel Adorni asistirá al recinto el 29 de abril para brindar su informe sobre la marcha del Gobierno, en medio del escándalo que salpica al jefe de Gabinete por las denuncias por enriquecimiento ilícito.

En medio del escándalo, Adorni se mostró junto a Karina Milei en una recorrida por el Malbrán

Menem brindó una charla en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y marcó que Adorni brindará su primer informe de gestión de la administración libertaria, luego de que asumiera como jefe de Gabinete en noviembre de 2025. "Va a ser picante. Compren pochoclos" , expresó.

En tal sentido, defendió al funcionario que enfrenta un mar de dudas en torno a su patrimonio y acusó a la oposición de "generar desánimo" , además de pretender "llevar al Gobierno al barro".

El foco de la investigación judicial está puesto en la compra de un departamento en la calle Miró al 500 , en Caballito, y en la adquisición de una casa en el country Indio Cua Golf Club , en Exaltación de la Cruz. De acuerdo al expediente, el inmueble en la Ciudad de Buenos Aires fue adquirido en noviembre de 2025 por u$s230.000, con un crédito hipotecario de u$s200.000 otorgado por las vendedoras , Beatriz Viegas y Claudia Sbabo.

En paralelo, la vivienda en el country fue escriturada ese mismo mes a nombre de la esposa de Adorni, Julieta Bettina Angeletti . La fiscalía también busca determinar el vínculo entre la escribana y el funcionario, en particular por las visitas que la profesional realizó a la Casa Rosada durante el período en que se concretaron las operaciones.

En tanto, en el expediente figura una hipoteca previa por u$s100.000 vinculada a la compra de una propiedad en Parque Chacabuco, con la participación de otros prestamistas, un punto que también quedó bajo análisis en la declaración de este miércoles.

Declararon las dos policías prestamistas de Manuel Adorni: les debe u$s70 mil más intereses y tiene que pagar antes de noviembre

Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, las mujeres que le otorgaron la financiación directa al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la compra de su departamento en el barrio de Caballito, declararon este lunes en Comodoro Py ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte del funcionario.

Ambas confirmaron este lunes en su declaración que el jefe de Gabinete les debe u$s70 mil más intereses, y que la deuda debe ser cancelada para noviembre de este año.

Ambas mujeres le habrían otorgado en noviembre de 2024 una hipoteca "no bancaria" u$s100 mil para la compra del inmueble que posee sobre la avenida Asamblea, en Parque Chacabuco, el mismo día en que la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, adquirió otra propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

Según relataron, Adorni empezó pagando cuotas de u$s900, que se achicaron a u$s600 luego de que la cancelación de una parte del capital total con un pago directo de u$s30 mil. Con esto, la deuda remanente del jefe de Gabinete es de u$s70 mil, y vence en noviembre de 2026.

La devolución del dinero habría sido pactada a dos años, con una tasa de interés del 11% anual y pagos mensuales, según consta en la escritura de hipoteca del departamento.

Molina de Cancio, comisaria retirada de la Policía Federal, le dio u$s85 mil, y la otra mujer, su hija, contadora que trabaja en la fuerza, u$s15 mil. La escribana Adriana Nechevenko confirmó en una entrevista televisiva que fue ella quien se las presentó a Adorni para realizar la operación, aunque insistió en que no hubo ninguna "irregularidad".

Pollicita busca determinar si estos préstamos fueron legítimos o si se utilizaron para ocultar el origen de los fondos, dado que el precio de compra del departamento, que es de u$s230 mil, estaría por debajo de los valores de mercado.

La semana pasada, la Justicia también tomó declaración vía Zoom al exfutbolista Hugo Morales, quien fue el dueño original del departamento, antes de vendérselo a las mujeres que luego realizaron la transacción con Adorni.