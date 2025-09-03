3 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Martín Menem cuestionó la visita de Jorge Rial y Mauro Federico a Diputados: "Fue un encuentro informal"

El presidente de la Cámara baja cargó contra la reunión que se realizó en la Comisión de Libertad de Expresión, que se llevó adelante después de que la Justicia prohibiera difundir los audios filtrados de Karina Milei.

Por

Martín Menem cuestionó la visita de Jorge Rial y Mauro Federico a Diputados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionó la visita de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico a la Comisión de Libertad de Expresión luego del intento de censura por parte del Gobierno, en el marco de la prohibición de la Justicia de difundir audios que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Jorge Rial tomó la palabra en la Comisión de Libertad de Expresión.
Te puede interesar:

Rial, en Diputados tras la censura del Gobierno: "Lejos de callarnos, mañana vamos a mostrar más investigaciones"

En su cuenta de la red social X, Menem se refirió al encuentro de la Comisión de Libertad de Expresión: "Ante las imprecisiones informativas en relación al carácter de la reunión del día de ayer celebrada en dependencias de la Cámara de Diputados de la Nación a la cual concurrieron periodistas y otros invitados, se debe aclarar que no se trató de una reunión de comisión, sino de un encuentro informal, como tantos otros que se efectúan por pedido de algún legislador, quienes suelen solicitar la facilitación de un espacio físico para diversos fines".

Jorge Rial y Mauro Federico Diputados
Jorge Rial y Mauro Federico.

Jorge Rial y Mauro Federico.

"No hubo citación reglamentaria, no contó con el soporte administrativo de los empleados de la Dirección de Comisiones, no incluyó proyectos ni temario bajo debate parlamentario, ni concluyó con dictamen o resolución de ningún tipo", agregó en esta línea.

También lanzó acusaciones sobre la organización de la reunión: "Entendemos la necesidad de cobrar protagonismo por parte de algunos actores que añoran antiguos privilegios que hoy no se 'pautan' y que con desconocimiento o mala intención, pretenden invocar representaciones que no invisten o asignarle el rótulo de reunión de comisión a un evento con finalidad política o de promoción mediática que no reviste formalidad reglamentaria alguna".

Jorge Rial y Mauro Federico cruzaron a Martín Menem

En tanto, Rial le respondió a Menem y marcó: "No vas a lograr bajo ningún punto de vista ni censurarnos ni callarnos. Vamos a hablar todo lo que queramos con las pruebas en la mano. Tampoco vas a lograr que nos olvidemos que el apellido que llevás es sinónimo de corrupción en este país. Eso no lo podés evitar ni negando la realidad".

"Sos parte de una casta corrupta en este país, Lule Menem está metido en esto y vos tenés otras causas", aseveró el conductor de Argenzuela, en C5N.

Por su parte, Federico detalló la coordinación del encuentro. "Era una reunión informativa autoconvocada habida cuenta de que la presidenta, que es quien tiene el rol de convocar, no lo hace desde hace un año", expresó.

El periodista también remarcó que la autenticidad la deciden los legisladores: "El que define la validez o no de esa reunión informativa es el Cuerpo, es decir todos los diputados que participan y no el presidente de la Cámara".

"Menem, sé que te están pidiendo desesperadamente que salgas a tirarte sobre la granada porque está subiendo el agua y ya se están mojando las rodillas pero te equivocaste una vez más porque evidentemente de trabajo parlamentario tenés poco y aprendiste menos", enfatizó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

El análisis de Jorge Rial y Gustavo Sylvestre tras la denuncia del Gobierno: "Nos querían presos"

Amplio repudio político y periodístico a la censura del Gobierno de Javier Milei contra Rial y Federico

Amplio repudio político y periodístico a la censura del gobierno de Javier Milei contra Rial y Federico

Patricia Bullrich denunció un servicio de inteligencia paralelo integrado por kirchneristas, rusos y venezolanos

Patricia Bullrich denunció "un servicio de inteligencia paralelo" integrado por kirchneristas, rusos y venezolanos

play

Rial le respondió a Bullrich tras pedir que lo allanen: "Esto se está convirtiendo en un régimen totalitario"

Maximiliano Ferraro, diputado nacional de la Coalición Cívica.

Maximiliano Ferraro, tras ser designado presidente de la Comisión $LIBRA: "El Gobierno es alérgico al Congreso"

Aparecieron nuevos audios que prueban que había chats entre Spagnuolo y los hermanos Milei.

Aparecieron nuevos audios que prueban que había chats entre Spagnuolo y los hermanos Milei

Rating Cero

La Tora contó qué pasó con el cantante de cumbia.

El drama de La Tora tras su separación de Maxi Kilates: "Faltó..."

El bailarín aseguró que la familia está unida en este difícil momento.

El hermano de Ayelén Paleo habló sobre la detención de su mamá: "Nos tiene muy mal"

Lisandro López confirmó su separación definitiva de Mica Tinelli.
play

Lisandro López anunció su separación de Mica Tinelli: "La distancia nos mató"

Fede Bal confirmó su nuevo romance mediático y sorprendió a todos.
play

Fede Bal confirmó su nuevo romance con una figura del mundo del streaming: de quién se trata

La mujer rey, una película que ya está en Netflix y no te podés perder este septiembre 2025.
play

La mujer rey es la película que deja a todos sin palabras en Netflix: de qué se trata

La modelo aclaró qué pasó entre su ex y su actual pareja.
play

La reacción de Naanim Timoyko ante las declaraciones de Juan Alberto Mateyko: "El siente todavía..."

últimas noticias

La industria automotriz produjo 13,8% menos que un año atrás

La producción de autos cayó 13,8% interanual

Hace 14 minutos
La Tora contó qué pasó con el cantante de cumbia.

El drama de La Tora tras su separación de Maxi Kilates: "Faltó..."

Hace 15 minutos
play

Martín Menem cuestionó la visita de Jorge Rial y Mauro Federico a Diputados: "Fue un encuentro informal"

Hace 17 minutos
La obra estaba en poder de la familia Kadgien.

Mar del Plata: recuperan un cuadro que había sido robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial

Hace 19 minutos
La Ciudad apelará el fallo que restituye el traslado de cartoneros desde el Conurbano

La Ciudad apelará el fallo que restituye el traslado de cartoneros desde el Conurbano

Hace 36 minutos