Luis Caputo: "Las elecciones de medio término son más importantes que las presidenciales"

El Ministro de Economía resaltó la importancia de los comicios legislativos durante su exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde consideró que el objetivo de 2027 es que "los gobernadores presenten una alternativa razonable".

El funcionario también descartó un cambio de régimen luego de los comicios. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que "las elecciones de medio término son más importantes que las presidenciales de 2027". Lo expresó este miércoles en la Bolsa de Comercio de Córdoba donde, además de destacar la relevancia de los comicios legislativos, defendió el plan económico y descartó un cambio de régimen "independientemente del resultado".

Caputo no cede y aseguró que sostendrá las bandas después de las elecciones.
Pese a la escalada del dólar, Caputo se aferra al esquema de bandas: "No habrá modificaciones"

"Después de las elecciones no va a pasar nada, el esquema se va a mantener igual. Lo vamos a mantener independientemente del resultado. Hoy el BCRA está capitalizado, tenemos fundamentos sólidos y un tipo de cambio en un nivel razonable. Si el tipo de cambio estaría atrasado, no tendríamos récord de exportaciones", destacó el titular del Palacio de Hacienda.

Previo a ello aseguró que, a su parecer, "las elecciones del domingo son más importantes que las presidenciales de 2027". El funcionario puso como argumento que para los próximos 2027 la alternativa a La Libertad Avanza (LLA) debería ser "razonable" y encabezada por los gobernadores.

Luis Caputo expuso en la Bolsa de Comercio de C&oacute;rdoba.&nbsp;

"Los gobernadores, en su mayoría, son razonables. Incluso los gobernadores que están dentro del peronismo, no piensan como el kirchnerismo, se unen porque tienen un proyecto de poder, pero piensan mucho más como nosotros que como el kirchnerismo. Entonces para 2027, espero que haya una propuesta que no implique la volatilidad política que implica esta elección de medio término que genera todos estos problemas que estamos teniendo. No puede ser que la alternativa sea el comunismo", enfatizó Caputo.

Caputo explicó qué va pasar con el dólar el lunes 27 de octubre

Ante la consulta de qué va podría ocurrir con la divisa estadounidense el día después de la elección legislativa el titular del Palacio de Hacienda fue contundente: "La respuesta es sencilla y corta. No va a pasar nada. El esquema se va a mantener exactamente igual. Vamos a mantener el esquema de bandas independientemente del resultado".

"No va a pasar nada porque hoy tenés un Banco Central muy bien capitalizado, tenemos unos fundamentos sólidos y porque tenemos un tipo de cambio que está en un nivel absolutamente razonable. Si hoy tuvieras un tipo de cambio atrasado, no podíamos tener récord de exportaciones", justificó Caputo.

A la vez remarcó al preguntarse: "¿Dónde se vio un país con récord de exportaciones con un tipo de cambio atrasado? ¿Dónde quedaron todos los que nos achacaban el tipo de cambio real bilateral histórico? Cuando estaba por debajo de la salida del cepo de (Mauricio) Macri, pucha si machacaron ahí con que 'no puede ser, el tipo de cambio está atrasado'. Hoy que está 15% arriba de la salida del cepo de Macri no la muestran más a la tira histórica, desapareció".

"El tipo de cambio es un reflejo también de tu economía. Si vos tenés una economía fuerte, tenés una moneda fuerte. En términos comparativos, si lo comparo con aquella salida del cepo de Macri, en ese momento tenían 6 puntos de déficit fiscal y 3 puntos de déficit de cuenta corriente. Es decir que a una situación actual en la que tenemos superávit fiscal y a penas un punto y medio de déficit de cuenta corriente, que no financia al Gobierno sino inversiones privadas, podríamos darnos el lujo de tener un tipo de cambio mucho más bajo porque la economía está más sólida", explicó.

