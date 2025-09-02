Jorge Rial, en Diputados tras la censura del Gobierno: "Lejos de callarnos, mañana vamos a mostrar más investigaciones" El conductor de Argenzuela, junto al periodista Mauro Federico, se hicieron presentes en la comisión que lidera el diputado Christian Castillo, tras la decisión del juez Patricio Maraniello de prohibir la difusión de los audios filtrados de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Por







Jorge Rial tomó la palabra en la Comisión de Libertad de Expresión.

El periodista Jorge Rial fue invitado, junto a su compañero Mauro Federico, a Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Diputado tras el intento de censura por parte del Gobierno, el marco de la decisión judicial de prohibir la difusión de audios que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei en el escándalo de coimas en Discapacidad. "Lejos de callarnos, mañana vamos a mostrar más investigaciones", expresó el conductor.

Una de las figuras de C5N y conductor de Argenzuela, el programa que destapó el escándalo de coimas que salpicó al oficialismo a partir de las supuestas coimas en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se hizo presente en la Comisión de la Cámara Baja y relató: "Estamos acá para denunciar una persecución del aparato estatal contra nosotros, y mucha gente más. Lo único que estamos haciendo es informar sobre corrupción en este Gobierno".

Embed AHORA |Jorge Rial en el Congreso, tras la censura previa: "Lejos de callarnos, ya les adelanto que mañana vamos a mostrar públicamente más investigaciones sobre esto"



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/fT1fvUgcgY — C5N (@C5N) September 2, 2025 Además, agregó: "Creemos que en menos de dos años, el Gobierno ha hecho un plan sistemático, que fue primero reprimir. Cuando vieron que nadie apoyaba a los jubilados, los trabajadores del Garrahan, dijeron vamos por lo otro: meterle la mano en el bolsillo a los discapacitados. Vieron que venia bien porque nadie decía nada. Apareció Mauro Federico, Ivy Cángaro a destapar esto".

En el mismo sentido, Rial dejó en evidencia la implementación de un plan sistemático del Gobierno: "Vamos un poquito más a ver si pasa, dijeron. Vamos a pedir que lo allanen, a meternos con la libertad de expresión. Alguno pensó que podía meterme en cana. Fue el pedido de uno de esa reunión el viernes: vamos a meter a Rial preso. No lo viví en mi vida esto".

Finalmente concluyó: "El viernes me apareció un Falcon en la puerta de mi casa. Tengo vecinos coleccionistas o represores. En el medio, muchísimas presiones. Lejos de callarnos, ya les adelanto que mañana vamos a mostrar publicamente mas investigaciones. Estamos dispuestos a compartirlo con la Justicia. Lo único que hacemos es mostrarlo, después lo que se necesita es investigarlo. Vamos a mostrar mas pruebas, que no son audios porque los pone nervioso en Casa Rosada".