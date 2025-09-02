2 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Jorge Rial, en Diputados tras la censura del Gobierno: "Lejos de callarnos, mañana vamos a mostrar más investigaciones"

El conductor de Argenzuela, junto al periodista Mauro Federico, se hicieron presentes en la comisión que lidera el diputado Christian Castillo, tras la decisión del juez Patricio Maraniello de prohibir la difusión de los audios filtrados de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Por
Jorge Rial tomó la palabra en la Comisión de Libertad de Expresión.

Jorge Rial tomó la palabra en la Comisión de Libertad de Expresión.

Maximiliano Pullaro pidió explicaciones al Gobierno por los audios de corrupción y rechazó los intentos de censura
Te puede interesar:

Pullaro pidió explicaciones al Gobierno por los audios de corrupción y rechazó los intentos de censura

Una de las figuras de C5N y conductor de Argenzuela, el programa que destapó el escándalo de coimas que salpicó al oficialismo a partir de las supuestas coimas en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se hizo presente en la Comisión de la Cámara Baja y relató: "Estamos acá para denunciar una persecución del aparato estatal contra nosotros, y mucha gente más. Lo único que estamos haciendo es informar sobre corrupción en este Gobierno".

Embed

Además, agregó: "Creemos que en menos de dos años, el Gobierno ha hecho un plan sistemático, que fue primero reprimir. Cuando vieron que nadie apoyaba a los jubilados, los trabajadores del Garrahan, dijeron vamos por lo otro: meterle la mano en el bolsillo a los discapacitados. Vieron que venia bien porque nadie decía nada. Apareció Mauro Federico, Ivy Cángaro a destapar esto".

En el mismo sentido, Rial dejó en evidencia la implementación de un plan sistemático del Gobierno: "Vamos un poquito más a ver si pasa, dijeron. Vamos a pedir que lo allanen, a meternos con la libertad de expresión. Alguno pensó que podía meterme en cana. Fue el pedido de uno de esa reunión el viernes: vamos a meter a Rial preso. No lo viví en mi vida esto".

Finalmente concluyó: "El viernes me apareció un Falcon en la puerta de mi casa. Tengo vecinos coleccionistas o represores. En el medio, muchísimas presiones. Lejos de callarnos, ya les adelanto que mañana vamos a mostrar publicamente mas investigaciones. Estamos dispuestos a compartirlo con la Justicia. Lo único que hacemos es mostrarlo, después lo que se necesita es investigarlo. Vamos a mostrar mas pruebas, que no son audios porque los pone nervioso en Casa Rosada".

Por su parte, el periodista de Data Clave y Carnaval Streaming, Mauro Federico, también habló en la Comisión y expresó: “No tengo ningún contacto con algún servicio de inteligencia bolivariano y al único ruso que conozco es a Ricardo Zielinski cuando dirigió Racing”. Luego, relató: “Nosotros investigamos con la espalda de este tipo, que tiene dos huevos como dos melones, y se bancó todas las presiones. Si no hubiera sido por Jorge yo no tendría trabajo hoy. Jorge puso el cuerpo, nos bancó”, le agradeció.

Y agregó: “Nunca negociamos una información porque nosotros no vendemos silencio. Nuestro trabajo es construir noticias. No tengo nada que ocultar, soy un laburante y hago bien mi laburo, por eso molestamos”.

Embed

Además de Mauro Federico y Jorge Rial, participaron de la mesa los distintos integrantes de la Comisión como Carolina Gaillard, Marcelo Colo, Esteban Paulón y Mónica Frade. También el periodista y secretario general de SIPREBA, Agustín Lecchi.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Fantino rechazó la censura del Gobierno: "Yo quiero saber qué hay en los audios"

play

El análisis de Jorge Rial y Gustavo Sylvestre tras la denuncia del Gobierno: "Nos querían presos"

Amplio repudio político y periodístico a la censura del Gobierno de Javier Milei contra Rial y Federico

Amplio repudio político y periodístico a la censura del gobierno de Javier Milei contra Rial y Federico

Patricia Bullrich denunció un servicio de inteligencia paralelo integrado por kirchneristas, rusos y venezolanos

Patricia Bullrich denunció "un servicio de inteligencia paralelo" integrado por kirchneristas, rusos y venezolanos

play

Rial le respondió a Bullrich tras pedir que lo allanen: "Esto se está convirtiendo en un régimen totalitario"

Maximiliano Ferraro, diputado nacional de la Coalición Cívica.

Maximiliano Ferraro, tras ser designado presidente de la Comisión $LIBRA: "El Gobierno es alérgico al Congreso"

Rating Cero

Telefe revelará a los 24 participantes de MasterChef Celebrity tras el partido de la Selección ante Venezuela.

Telefe revelará a los 24 participantes de MasterChef Celebrity tras el partido de la Selección ante Venezuela

El conductor y su pareja fueron vistos de la mano en plena calle Corrientes.

Roberto Pettinato sorprendió con nueva novia: "Estoy enamorado, ¿no ven la cara de idiota que tengo?"

Martín Cirio se burló de la enfermedad de Selena Gómez y en redes lo mataron: Sapo parado.

Martín Cirio se burló de la enfermedad de Selena Gómez y en redes lo mataron: "Sapo parado"

La inluencer trans se hizo conocida por subir contenido bizarro que grababa en el tren a las redes sociales.

"El cuerperío está invitado": La Cuerpo anunció el casamiento con su novio de toda la vida

La explosiva revelación sobre el romance secreto entre Diego Maradona y Silvina Luna.

"Fue un gran amor": la explosiva revelación sobre el romance secreto entre Diego Maradona y Silvina Luna

La artista contó que no pudo viajar al exterior con su hija por decisión de su expareja.
play

Cazzu denunció públicamante a Christian Nodal porque no la dejó viajar con su hija: "Yo trabajo de lo mismo que él"

últimas noticias

Patricia Bullrich volvió a responsabilizar al kirchnerismo por los audios de Karina Milei

Patricia Bullrich volvió a responsabilizar al kirchnerismo por los audios de Karina Milei

Hace 28 minutos
Juicio por YPF: la jueza Preska volvió a rechazar un pedido de Argentina.

Juicio por YPF: la jueza Preska volvió a rechazar un pedido de Argentina y crece la tensión judicial en Estados Unidos

Hace 32 minutos
Telefe revelará a los 24 participantes de MasterChef Celebrity tras el partido de la Selección ante Venezuela.

Telefe revelará a los 24 participantes de MasterChef Celebrity tras el partido de la Selección ante Venezuela

Hace 41 minutos
play

Alertan por los riesgos de seguridad en el cierre de campaña de Milei en Moreno

Hace 43 minutos
Industria: advierten que en el gobierno de Javier Milei se perdieron más de 130.000 puestos de trabajo.

Advierten que en el gobierno de Milei se perdieron más de 130.000 puestos en la industria

Hace 58 minutos