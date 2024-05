Martín Lousteau: "Es increíble que siga la escalada y el Gobierno no repiense cómo está actuando"

"Es increíble que siga la escalada y que el Gobierno no repiense cómo está actuando. Además hay un problema adicional: el presidente Milei no viaja en función de un interés oficial. Está haciendo viajes que cuestan mucho dinero, es decir que para eso sí hay plata, por motivos de agenda personal", remarcó.

Además del discurso que brindó en el evento Viva 24, que se realizó en Madrid y fue organizado por el partido de ultraderecha español Vox, Lousteau citó como ejemplo el viaje de Milei a Estados Unidos para participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y respaldar al expresidente Donald Trump.

"No viaja con ninguna agenda de interés argentino, soberano, sino que viaja con una agenda personal y nos mete en un conflicto diplomático. Yo creo que es porque él no tiene una visión soberana o de país. Está viajando en función de una agenda ideológica a la que él adscribe, que es personal", subrayó.

Javier Milei y Martín Lousteau Lousteau pidió saber "cuánto gasta" Milei en sus viajes.

"Cuando hace eso, genera problemas, porque estoy seguro que la administración actual de Estados Unidos no está nada contenta con que el Presidente haya ido a una actividad partidaria y a levantarle el brazo a Trump. Y acá acaba de ocurrir exactamente igual. No tiene una visión soberana; tiene una visión de capitalistas y conservadores del mundo unidos", sostuvo el senador.

En ese sentido, consideró que "entrar en un conflicto diplomático con un país tan cercano solamente por una agenda personal e involucrar a todos es de una inmadurez y de un berrinche impropio de un presidente y propio de alguien que tiene una visión sesgada e ideológica del mundo".

"El Presidente ya no es un barrabrava libertario que viaja por el mundo. Ahora nos representa a todos los argentinos. Más allá de sus gustos personales y de que acá también es agresivo, cuando va a la arena internacional nos está representando a todos y se está olvidando claramente de eso en dos dimensiones: en la naturaleza de sus viajes y en las declaraciones que hace", destacó.

También señaló que "es muy importante que sepamos cuánto se gasta en estos viajes y para qué sirven. No he visto una sucesión de viajes por tanto tiempo de ningún presidente argentino en el pasado que no tenga ningún objeto que no sea el interés nacional como está pasando ahora", concluyó.