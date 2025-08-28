28 de agosto de 2025 Inicio
Vuelve el conflicto en el Hospital Bonaparte: convocan a un ruidazo para el viernes

Los trabajadores denuncian guardias sin personal, renuncias masivas y faltante de medicamentos e insumos. La protesta es a las 13 en la puerta del establecimiento.

Los trabajadores denuncian un "vaciamiento" en el hospital.

Trabajadores del Hospital Laura Bonaparte se manifestarán el próximo viernes en la entrada del establecimiento médico. La convocatoria es a las 13. Denuncian la falta de personal en guardias, el cierre de servicios, renuncias masivas y la carencia de insumos y medicamentos.

"Al día de hoy, (27 de Agosto de 2025, a 3 meses de iniciado el nuevo expediente) aún no contamos con novedades acerca de la fecha tentativa de ingreso de la medicación, inicialmente solicitada el 19 de Febrero de 2025", señalaron desde el hospital.

"Con el objetivo de asegurar la continuidad de los tratamientos instaurados, se realizó oportunamente el pedido de licitación semestral el día 19 de febrero de 2025, de todos los medicamentos incluidos en nuestro vademécum institucional necesarios para cubrir el consumo del segundo semestre del año en curso. Esta anticipación obedeció a los plazos estimados de tres meses inherentes a los procesos licitatorios para la adquisición de medicamentos", indica la presentación que el Hospital le hizo al Gobierno.

Sin embargo, desde la institución denunciaron que "dicho pedido fue rechazado un mes después de realizada la solicitud, el 20 de marzo de 2025, según lo dispuesto en la Nota NO-2025-27489239-APN-HNRESMYA#MS (con fecha 17 de marzo de 2025)".

El Bonaparte volvió a enviar una nota el 1 de abril, en la que pidieron "la adquisición bajo la modalidad de compra directa de los siete insumos considerados más críticos en ese momento, incluyendo las presentaciones de clozapina de 25 mg y 100 mg, tramadol comprimidos, atropina colirio, clotiapina 40 mg, desvenlafaxina 50 mg y trifluoperazina 10 mg. Dicha compra pretendía cubrir las necesidades de los insumos críticos hasta tanto se gestione la licitación semestral".

Sin embargo, desde el hospital indicaron que, al día de hoy, todavía no tienen respuesta "de la fecha tentativa de ingreso de la medicación".

