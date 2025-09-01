Marcela Pagano repudió la censura contra C5N: "No se jode con la libertad de expresión"

La exdiputada de La Libertad Avanza, actual integrante del bloque Coherencia, también afirmó que el modelo de gobernanza de La Libertad Avanza "está acabado".

La decisión de la Justicia Civil y Comercial Federal de ordenar la prohibición de difundir nuevos audios de Karina Milei en el marco del escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue cosechando rechazos. La exdiputada de La Libertad Avanza y actual legisladora del bloque Coherencia, Marcela Pagano , se pronunció en duros términos contra lo que definió como un acto de “censura inédita en democracia”.

La medida, solicitada por el Ministerio de Seguridad, incluye la posibilidad de allanar oficinas del canal de streaming Carnaval, además de a los periodistas que difundieron las grabaciones, entre ellos Jorge Rial y Mauro Federico de C5N. En ese expediente también quedó alcanzado el esposo de Pagano, señalado por el Gobierno como partícipe de la operatoria de inteligencia que habría permitido acceder a los registros de Diego Spagnuolo y Karina.

“Los periodistas y los productores que trabajan en los programas están viviendo un acto de censura” , denunció Pagano en Argenzuela. “Nosotros militamos la libertad y nos están trayendo la censura. Trajeron amenazas y amedrentamiento a cada quien que piensa diferente”, agregó.

En su descargo, la diputada apuntó contra la conducción del Gobierno: “Yo nací y voy a morir periodista. No se jode con la libertad de expresión porque es la libertad de todos los que opinan distinto. Contra eso todos los argentinos tenemos que unirnos”.

Y continuó: “No hay precedentes en la historia de las democracias del mundo donde estén queriendo callar a periodistas con la justicia, allanamientos e inventando actos de censura. No pasó ni con el Watergate en Estados Unidos”.

Pagano cuestionó además la creciente influencia del clan Menem en el Gobierno: “No sé qué mérito tienen los Menem para tener semejante lugar, enquistados en el poder hoy. No entiendo por qué el PAMI y la ANSES están bajo la órbita de Lule Menem, ni por qué la SIDE pasa de Jefatura de Gabinete a la órbita de un asesor”.

La legisladora sostuvo que el conflicto interno del oficialismo atraviesa incluso áreas sensibles: “Es tal la guerra que hay en el Gobierno que hay ministerios paralelos. Los Menem usaron los cargos públicos para hacer política”.

Pagano también responsabilizó directamente al Gobierno por las amenazas que recibió en los últimos días: “Hago responsable al Gobierno de lo que me pase a mí o a mi familia. Yo recibí amenazas que denuncié en Comodoro Py. El Gobierno llamó a los pesos pesados de inteligencia, a Stiuso y a José Luis Vila. Están usando el poder para hacer negocios”.

Finalmente, lanzó un diagnóstico terminal sobre el rumbo del oficialismo: “Este modelo de gobierno está acabado porque está acabado este modelo de gobernanza. Karina Milei, que nunca se sometió a votación, tomó el poder aconsejada por los Menem. Yo no me resigno a que el presidente no vea que lo están arrastrando”.