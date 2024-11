Maqueda explicó que la causa de Cristina Kirchner tardará "mucho tiempo" en llegar a la Corte

El ministro del máximo tribunal explicó que "no hay prioridades privilegiando a una persona" y que los abogados de la expresidenta podrán presentar un recurso extraordinario y, eventualmente, un Recurso de Queja, que por su mecánica son procesos extensos.

Luego de que la Cámara Federal de Casación ratificara la condena a seis años de prisión impuesta a la expresidenta Cristina Kirchner en la llamada Causa Vialidad , decisión que no quedó firme ya que puede ser apelada ante la Corte Suprema de Justicia , el ministro del máximo tribunal, el cordobés Juan Carlos Maqueda, explicó que el asunto puede demorar "mucho tiempo" en llegar a esa instancia .

"La Corte no se fija prioridades de ese tipo privilegiando a una persona, o a la causa que tiene una persona; o de lo contrario, no tratándola por una persona y dejándola de lado. Generalmente tiene que ver con la complejidad de las causas el momento que se elige para que las causas puedan salir. Y además el trámite: si está trabado o no", señaló el juez en diálogo con La Voz.