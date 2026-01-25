Crisis económica: según el INDEC, el 15% de las empresas planea reducir su personal en el próximo trimestre Así lo indica la última Encuesta de Tendencia de Negocios, elaborada en diciembre de 2025. La caída del consumo impacta en la producción y las expectativas laborales para el inicio de 2026. Por + Seguir en







El 15,1% de las empresas industriales prevé reducir su dotación de personal durante el primer trimestre de 2026, en un contexto de caída del consumo y escasas perspectivas de recuperación. Así lo indica la última Encuesta de Tendencia de Negocios del INDEC, elaborada en diciembre de 2025.

image Según el relevamiento oficial, más de la mitad de las firmas del sector (52,3%) identificó a la insuficiencia del mercado interno como el principal factor que limita la producción. El dato marca un deterioro respecto de mediciones anteriores y consolida al consumo local como el principal condicionante de la actividad fabril.

image Otros factores aparecen con menor incidencia. La competencia de productos importados fue mencionada por el 11,4% de las empresas, mientras que la demanda externa insuficiente y la incertidumbre económica rondaron el 6%. Las restricciones financieras, la falta de insumos y los problemas de equipamiento tuvieron una participación marginal.

La debilidad del consumo también se refleja en los pedidos. En diciembre, el 54,1% de las compañías consideró que su cartera de pedidos estaba por debajo de lo normal. Solo el 3,6% la ubicó por encima del promedio, mientras que el resto la evaluó como normal, manteniendo un balance ampliamente negativo.

Las expectativas para el período enero-marzo no muestran un cambio de tendencia. Casi tres de cada diez empresas anticipan una nueva caída de los pedidos del mercado interno, frente a una mayoría que prevé estabilidad y un grupo reducido que espera una mejora.

El ajuste no se limita al empleo. Una de cada cinco empresas proyecta reducir las horas trabajadas por su personal, mientras que la mayoría espera mantenerlas sin cambios. El saldo negativo en esta variable refuerza un escenario de cautela y contención de costos. Los datos del INDEC muestran una industria que opera con márgenes ajustados, sin impulso de la demanda y con decisiones defensivas en materia de producción y empleo. Informe completo Indec