Macri ratificó que la Ciudad descontará el día a los docentes que hagan paro

El jefe de Gobierno consideró que la medida de fuerza es "solidaridad" con otras provincias y "no corresponde" en CABA, donde "solo cuatro de cada 10 docentes están adheridos a un gremio".

Macri consideró que se trata de una medida de fuerza "en solidaridad con el paro en otras provincias" y "no corresponde" en la ciudad de Buenos Aires, donde "solo cuatro de cada 10 docentes están adheridos a un gremio, el 60% no adhiere. La inmensa mayoría no está sindicalizada", sostuvo en A24.