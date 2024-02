Docentes advierten que si no hay "resultados" en la reunión con el Gobierno, continuarán con el "plan de lucha"

Mientras se lleva adelante el paro nacional docente en reclamo de la paritaria, la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Sonia Alesso, se refirió a la reunión del gremio con el Gobierno de este martes, y planteó que de no haber "resultados", "continuarán con el plan de lucha" .

"Creo que el acatamiento del paro va a ser muy bueno, sabemos que es complejo ya que la mayoría de nosotros querríamos estar en la escuela y no tener este conflicto" , sostuvo, respecto a la medida de fuerza de este lunes, en diálogo con Radio 10.

En cuanto al encuentro con el Gobierno, Alesso remarcó que "volvemos a insistir en la necesidad de que el Gobierno convoque formalmente a la paritaria, que se cumpla el martes a la tarde con los requisitos para una paritaria y se discutan todos estos temas". "Lo que está pasando es grave, no hay antecedentes del 98 a la fecha", subrayó.

Embed - #MañanaSylvestre - Alesso: “Si no tenemos resultados, seguiremos con el plan de lucha”

"La reunión del martes no es una paritaria, no tiene la formalidad de una paritaria. Vamos a asistir e ir con el planteo de que paguen los fondos, tanto el FONID como el Fondo Compensador y lo que tiene que ver con lo pedagógico. Vamos a plantear la necesidad de discutir salarios", adelantó, y advirtió: "Luego de la reunión vamos a tener una reunión de secretarios generales para continuar el plan de lucha si no hay ningún resultado".

En cuanto a la situación en la ciudad de Buenos Aires, la dirigente consideró que "el nivel de presión que el Gobierno de CABA puso en las escuelas no tiene nombre. Desde que anunciamos el paro, los directores recibieron presiones por parte del Gobierno de CABA". "Desde que asumió, Jorge Macri estuvo un mes y medio de viaje", expresó.

Pese al paro con movilización convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) en reclamo de la paritaria nacional, el ciclo lectivo 2024 comienza este lunes tanto en la ciudad de Buenos Aires como así también en siete provincias.

De acuerdo con el calendario escolar oficial, las jurisdicciones que darán el puntapié inicial del ciclo lectivo son CABA, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

Sin embargo, el paro convocado con el gremio docente tendrá impacto en el regreso en las aulas en gran parte de las escuelas de estos ochos distritos donde los sindicatos anunciaron que acompañarán la medida de fuerza con movilizaciones acompañando la manifestación principal que tendrá lugar a partir de las 10 frente a la sede del Ministerio de Educación de la Nación, en el barrio porteño de Recoleta.

La protesta es en rechazo a la suspensión por parte del Gobierno de las paritarias nacionales y la decisión de no enviar las partidas correspondientes al Fondo de Incentivo Docente (Fonid), los comedores escolares y Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, entre otras herramientas de financiamiento y asistencia.