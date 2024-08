Macri, Milei y los peligros de una deriva autoritaria

La reaparición de Mauricio Macri en la escena política generó más efectos de los que prefiere admitir el oficialismo. En principio, lo más obvio es que explicitó para el público no iniciado el conflicto profundo que tiene con los colaboradores más cercanos al presidente Javier Milei. Pero también porque Macri logró de modo muy efectivo, una operación conceptual y política que no era sencilla de antemano. El exmandatario debía, en su discurso de La Boca, ser elogioso de la gestión de Milei y a la vez crítico, mostrarse colaborativo pero también mantener distancia, poner pausa en la tan ansiada fusión pero no cerrar del todo la puerta para que ingresen funcionarios del PRO al gobierno. El expresidente salió airoso y obligó, antes y después, a reacciones del "entorno".