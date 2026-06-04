4 de junio de 2026 Inicio
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Sabino Vaca Narvaja: "Estamos asistiendo a una reconfiguración del mundo, el futuro está en los BRICS"

El exembajador argentino en China participó del ciclo “La fuerza de las ideas” de CGTN y sostuvo que el eje económico global se está desplazando nuevamente hacia Asia.

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Sabino Vaca Narvaja: Estamos asistiendo a una reconfiguración del mundo

Sabino Vaca Narvaja: "Estamos asistiendo a una reconfiguración del mundo, el futuro está en los BRICS"

El presidente del Centro de Sinología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y exembajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, aseguró que el mundo atraviesa una etapa de profundas transformaciones económicas y geopolíticas, marcada por el fortalecimiento de Asia y el ascenso de los países emergentes.

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Las declaraciones fueron realizadas durante la charla titulada “Armonía y cooperación en tiempos de turbulencias”, en el marco de “La fuerza de las ideas”, un programa especial de debates y conferencias producido por CGTN.

Durante su exposición, Vaca Narvaja sostuvo que el actual crecimiento de China debe interpretarse como parte de un proceso histórico de largo plazo. “Si uno analiza la historia, hace 18 siglos que el centro económico mundial pasó por Asia. China representó durante esos 18 siglos casi el 20% de la economía mundial y llegó a representar el 30%. Hoy, con este gran desarrollo, representa alrededor del 18%”, señaló.

En ese sentido, afirmó que el escenario actual refleja una “reemergencia” del gigante asiático y un cambio en el centro de gravedad de la economía global. “Estamos asistiendo a una reemergencia de ese poder económico. Se está reconfigurando el mundo, cambiando el epicentro económico. Cuando cambia el epicentro económico, aparecen los países que manejan la hegemonía queriendo poner condiciones o trabas a esa reestructuración”, planteó.

El exdiplomático consideró que la transición hacia un orden internacional más multipolar ya está en marcha y que varios países impulsan mecanismos alternativos para reducir la dependencia de las estructuras tradicionales. “Estamos en un momento de transición donde hay países que proponen otra arquitectura. Incluso están hablando de comerciar en sus propias monedas porque para Latinoamérica el primer socio comercial pasó a ser China”, afirmó.

Asimismo, destacó el papel estratégico que pueden desempeñar las naciones de América Latina en el nuevo escenario global debido a su disponibilidad de recursos naturales y energéticos. “Al final, los países desarrollados dependen mucho de nosotros por los alimentos y la energía. Es hora de discutir la posición en el mundo que tenemos por nuestras capacidades, fortalezas y recursos”, expresó.

Vaca Narvaja también señaló que los cambios en curso generan tensiones e incertidumbre, aunque los consideró parte de un proceso histórico más amplio. “Estamos asistiendo a una reconfiguración del mundo. Por supuesto, todo tiene un tiempo y esta etapa puede parecer caótica”, indicó.

Por último, puso el foco en el crecimiento de los BRICS como una de las principales expresiones de la nueva correlación de fuerzas internacionales. “Los BRICS representan a la mayoría de la economía mundial. Han pasado al G7 en términos de peso relativo económico. Con lo cual me parece que el futuro está por ahí”, concluyó.

En la presentación difundida por CGTN, el exembajador sostuvo además que los países de Asia, África y América Latina están ganando protagonismo en la configuración del orden internacional y destacó conceptos como la “comunidad de destino compartido para la humanidad”, promovida por China, junto con la demanda de reglas más equitativas en los organismos multilaterales.

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