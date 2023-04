Lousteau: "Juntos por el Cambio es más grande que el PRO y el macrismo"

"Me llama la atención la discusión que se genera. Juntos por el Cambio es más grande que el PRO, y el PRO es más grande que el macrismo. La sociedad votará lo que le gusta y no votará por lo que no le gusta", señaló Lousteau, en diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno .

"Es rara la desilusión (de Macri). El jefe de Gobierno puede decidir si las elecciones son juntas o separadas. Decidió que sean el mismo día, para no ir seis veces a votar, y que se use la boleta única. Lo que hizo fue cumplir con la ley, ni más ni menos.. La ley hay que cumplirla siempre. Lamento que se dé un debate sobre si hay que cumplir o no la ley", agregó el precandidato de la UCR.

Lousteau opinó también sobre la postulación de Jorge Macri en la Ciudad y la intención de su primo, Mauricio, de que no haya otros precandidatos.

"El expresidente tiene todo el derecho del mundo a decir 'me gusta mi primo, lo conozco de chiquito, es familia, nos educamos juntos, hemos trabajado juntos, lo conozco bien'... Tiene todo el derecho del mundo a apoyar un candidato. Lo que no puede hacer es tratar de sesgar las reglas en favor de su candidato. Lo que no puede hacer es obturar el debate", concluyó Lousteau.