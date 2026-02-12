El mensaje de la CGT tras la media sanción a la reforma laboral: "Retroceso en materia de derechos" Tras la media sanción obtenida en el Senado durante la madrugada del jueves, la central obrera cuestionó el “tratamiento exprés” del proyecto, denunció un retroceso en derechos laborales y adelantó que llevará su rechazo a la calle, la Justicia y el Congreso. Por + Seguir en







La CGT rechazó la reforma laboral y anunció que profundizará su plan de acción

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su rechazo a la reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado durante la madrugada del jueves y cuestionó la forma en que fue debatida y aprobada. En un comunicado difundido varias horas después de la votación, la central obrera sostuvo que el tratamiento fue “exprés” y no estuvo a la altura de la “profundidad y relevancia” de los temas abordados.

Para la CGT, el proyecto implica un retroceso en materia de derechos colectivos e individuales y consolida “una transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital”. En ese sentido, calificó la iniciativa como una “falsa modernización” que, según afirmó, no dará respuesta a los problemas estructurales del mundo laboral.

La central también apuntó contra los legisladores que acompañaron la iniciativa con su voto. Consideró “irresponsable” el respaldo de los senadores y senadoras que avalaron el proyecto y advirtió que el debate recién comienza en la Cámara de Diputados.

“A los diputados y diputadas les decimos que esta central continuará su plan de acción en todos los ámbitos que sean necesarios”, señalaron desde la conducción cegetista. Entre esas instancias mencionaron la movilización en la calle, la vía judicial y la intervención en el propio Congreso.

En el tramo final del comunicado, la CGT afirmó que el avance de la reforma constituye “un verdadero retroceso de derechos laborales” y sostuvo que sólo podrá revertirse a través de “un proyecto político que ponga nuevamente en el centro al trabajador y su dignidad”.

