12 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El mensaje de la CGT tras la media sanción a la reforma laboral: "Retroceso en materia de derechos"

Tras la media sanción obtenida en el Senado durante la madrugada del jueves, la central obrera cuestionó el “tratamiento exprés” del proyecto, denunció un retroceso en derechos laborales y adelantó que llevará su rechazo a la calle, la Justicia y el Congreso.

Por
La CGT rechazó la reforma laboral y anunció que profundizará su plan de acción

La CGT rechazó la reforma laboral y anunció que profundizará su plan de acción

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su rechazo a la reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado durante la madrugada del jueves y cuestionó la forma en que fue debatida y aprobada. En un comunicado difundido varias horas después de la votación, la central obrera sostuvo que el tratamiento fue “exprés” y no estuvo a la altura de la “profundidad y relevancia” de los temas abordados.

Bullrich superó su primera prueba en el Congreso.
Te puede interesar:

El insólito video de Bullrich al ritmo de Madonna para celebrar la media sanción de la reforma laboral

Para la CGT, el proyecto implica un retroceso en materia de derechos colectivos e individuales y consolida “una transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital”. En ese sentido, calificó la iniciativa como una “falsa modernización” que, según afirmó, no dará respuesta a los problemas estructurales del mundo laboral.

La central también apuntó contra los legisladores que acompañaron la iniciativa con su voto. Consideró “irresponsable” el respaldo de los senadores y senadoras que avalaron el proyecto y advirtió que el debate recién comienza en la Cámara de Diputados.

“A los diputados y diputadas les decimos que esta central continuará su plan de acción en todos los ámbitos que sean necesarios”, señalaron desde la conducción cegetista. Entre esas instancias mencionaron la movilización en la calle, la vía judicial y la intervención en el propio Congreso.

En el tramo final del comunicado, la CGT afirmó que el avance de la reforma constituye “un verdadero retroceso de derechos laborales” y sostuvo que sólo podrá revertirse a través de “un proyecto político que ponga nuevamente en el centro al trabajador y su dignidad”.

image
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Quiénes son los 23 detenidos tras los incidentes en el Congreso durante la protesta contra la reforma laboral

Los empleados podrían recibir el 50% de su sueldo por enfermedad.

Reforma laboral: qué pasará con mi sueldo si me enfermo o tengo un accidente

El Gobierno logró la media sanción de la ley con 42 votos positivos. 

Reforma laboral: Bullrich adelantó que el Gobierno no aceptará cambios en Diputados

Reforma laboral: qué cambia en salarios, vacaciones, despidos y licencias por enfermedad

Reforma laboral: salarios, vacaciones, despidos y licencias, los cambios que más impactan en el día a día de los trabajadores

El Gobierno tuvo el apoyo clave de bloques aliados.

La reforma laboral tiene media sanción: uno por uno, cómo votó cada uno de los senadores

Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli siguieron la votación en el Senado.

El Gobierno celebró la media sanción de la reforma laboral: "Es un avance histórico"

Rating Cero

La abogada LaraPiro indicó que el Mauro Icardi está muy enamorado y no descartó el casamiento

¿Se casan? La terminante repuesta de la abogada de Mauro Icardi sobre la China Suárez

Daniela Christiansson muestra su recuperación física tras el embarazo.

La impresionante transformación física de la novia de Maxi López tras su embarazo

Al momento del asalto, la madre de Sergio Lapegüe estaba con una cuidadora

Violento asalto a la madre de Sergio Lapegüe: "Tres delincuentes la quemaron con una plancha"

A través de sus historias de Instagram, Zaira Nara mostró el nuevo sillón que incorporó a su living.

Adiós al sillón tradicional: Zaira Nara innovó con un estilo diferente para su living

El futuro del live action de Naruto dependerá de cómo se traduzca su mundo, sus personajes y su mensaje a un nuevo formato.

Un live action de este famoso animé busca ser un éxito gracias al potencial de Marvel: cuál es su relación

La producción explora cómo cada una carga con urgencias diferentes que las unen por la necesidad.
play

Al estilo la gran estafa, esta película de Netflix se convirtió en furor apenas se estrenó: como se llama

últimas noticias

La abogada LaraPiro indicó que el Mauro Icardi está muy enamorado y no descartó el casamiento

¿Se casan? La terminante repuesta de la abogada de Mauro Icardi sobre la China Suárez

Hace 4 minutos
La CGT rechazó la reforma laboral y anunció que profundizará su plan de acción

El mensaje de la CGT tras la media sanción a la reforma laboral: "Retroceso en materia de derechos"

Hace 43 minutos
El dólar oficial acumuló una caída de $30 en los primeros tres días de la semana.

El dólar continúa con su tendencia a la baja mientras avanza febrero

Hace 43 minutos
Federico Sturzenegger se refirió a la polémica de las licencias por enfermedad.

Sturzenegger, sobre la reforma laboral: "Si te lastimaste jugando al fútbol, tu empresa no tiene nada que ver"

Hace 46 minutos
Enuna de las imágenes aparece una mujer arrodillada al lado de Jeffrey Epsteinque agranda la polémica

Caso Epstein: aparecen más imágenes de la cámara oculta en su casa de Florida

Hace 1 hora